¡È·Êµ¤¤Î¼Â´¶¡É»Ø¿ô¤¬7¤«·î¤Ö¤êÄã²¼¡¡¥¯¥Þ½ÐË×¤âÍ×°ø¤Ë
³¹¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤Ë·Êµ¤¤Î¼Â´¶¤òÊ¹¤¯Ä´ºº¤Ç¸½¾õ¤ò¼¨¤¹»Ø¿ô¤¬7¤«·î¤Ö¤ê¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÎÁê¼¡¤°½ÐË×¤â¡¢Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Çä¤ê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ê¤ÉÆ¯¤¯¿Í¤Ë·Êµ¤¤Î¼Â´¶¤òÊ¹¤¯Æâ³ÕÉÜ¤Î¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤Ç¡¢11·î¤Î¸½¾õ¤ò¼¨¤¹»Ø¿ô¤Ï48.7¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤Î·î¤ËÈæ¤Ù0.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¡¢7¤«·î¤Ö¤ê¤Î²¼Íî¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñÅª¤ÊÊª²Á¹â¤Ø¤Î·üÇ°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Áê¼¡¤°¥¯¥Þ½ÐË×¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶Á¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ê¡¢»Ø¿ô¤ò²¼²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢·§¤Î½ÐË×¤Ç¡¢¡ÖÍ½Ìó¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¼ã´³½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¾¦Å¹³¹¤Ç¤Ï¡ÖÅÌÊâ¤Ç¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¤Ç·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢·Êµ¤¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£