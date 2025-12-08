ÆîÅ×»ÔÆÃ»º¡Ö¤¢¤ó¤Ý³Á¡×³èÍÑ¡¡ÃÓÅÄ¹Ò¤µ¤ó¹Í°Æ¥á¥Ë¥åー
ÆîÅ×»ÔÆÃ»º¤Î´³¤·³Á¡Ö¤¢¤ó¤Ý³Á¡×¤ò»È¤¤¡¢ÆîÅ×»Ô½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¢ÃÓÅÄ¹Ò¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤ä²Û»Ò¤Ï¡¢ÆîÅ×»Ô¾ëÃ¼ÃÏ°è¤Çº£·î²¼½Ü¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆîÅ×»ÔÆÃ»º¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ý³Á¡×¤«¤éºî¤Ã¤¿¥½ー¥¹¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ä¡¢²Û»Ò¤Ê¤É13¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍý¤ÏÍÎ¿©¤ÈÏÂ¿©¤¬¤¢¤ê¡¢¾ëÃ¼ÊÌ±¡Á±ÆÁ»û¤Ç½ÉÇñ»ÜÀß¤ä¥«¥Õ¥§¤ò²þ½¤¤·¤¿¡Ö¿å¤È¾¢¡×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¶¨µÄ²ñ¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓÅÄ¹Ò¤µ¤ó
¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢»Íµ¨¤òÌä¤ï¤º´³¤·³Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢¾ëÃ¼¤Î³¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎÁÍý¤ä²Û»Ò¤ò°·¤¦¾ëÃ¼ÃÏ°è¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Ïº£·î²¼½Ü¤«¤éÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£