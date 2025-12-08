º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥»ö¾ð¡¡¥¤¥Á¥´¤ÎÀ¸°é¤äÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤â¡Äº£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥»ö¾ð
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Ï¥¤¥Á¥´¤ÎÀ¸°é¤ÎÃÙ¤ì¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Êª²Á¹â¤â´Þ¤á¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥»ö¾ð¤ò¹â¶¶µ¼Ô¤¬¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î¤ËÆþ¤ê¡¢³¹¤Ë¤Ï°ìµ¤¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥àー¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Î¼çÌò¤È¤¤¤¨¤Ð¥¤¥Á¥´¡£¥¤¥Á¥´¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¼Í¿å»Ô¤Î¥¢¥°¥ê¥Ã¥Á¡¦ÇÀ±à¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼ý³ÏÎÌ¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê15¥Ñー¥»¥ó¥È¤Û¤ÉÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡Öº£Ç¯¤ÎÀ¸°é¾õ¶·¤Ï½çÄ´¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤Ï²Æ ½ë¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½©¤ÎÅ·µ¤¤¬¥¤¥Á¥´¤ÎÀ¸°é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤µ¤¸õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½çÄ´¤ËÀ¸°é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µîÇ¯¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÀ¸°é¤¬ÃÙ¤ì¡¢¥±ー¥¶È³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤âÌÔ½ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇÀ±à¤Ç¤ÏÀ¸°é¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢Áá¤¤¤â¤Î¤Ïº£·îÃæ½Ü¤«¤é¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¢¥°¥ê¥Ã¥Á¡¦ÇÀ±à¡¡¾¾ËÜ¹äÌÀ¤µ¤ó
¡ÖµîÇ¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ø¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥±ー¥Å¹¤âµîÇ¯¤è¤ê¤Ï¥¤¥Á¥´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
°ìÊý¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì±´Ö¤ÎÄ´ºº²ñ¼ÒÄë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÔ½ë¤ÇÀ¸°é¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àè·î¤Î¥¤¥Á¥´²Á³Ê¤ÏµîÇ¯¤è¤ê10¡ó¤«¤é30¡ó¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤â4,740±ß¤È¡¢179±ß¡¦3.9¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¸¶ºàÎÁ¤äÊñÁõ»ñºà¤Î¹âÆ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Î·¹¸þ¤Ï¡£
¥±ー¥Å¹¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥µ¥¯¥é¥¤¡¡ºù°æÀ¿¤µ¤ó
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Ûー¥ë¥±ー¥¤Ç¤¹¤È¡¢¥á¥¤¥ó¤Ï5¹æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï5¡¢6Ç¯Á°¤ÏÄ¾·Â18¥»¥ó¥Á¤Î6¹æ¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤¤¡¢Ä¾·Â15¥»¥ó¥Á¤Î5¹æ¤òÁª¤ÖµÒ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ûー¥ë¥±ー¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥Ã¥È¥±ー¥¤òÁª¤Ö¿Í¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Î¿Í¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë²Ã¤¨¡¢Êª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤òµá¤á¤ë¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥µ¥¯¥é¥¤¡¡ºù°æÀ¿¤µ¤ó
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡ÊµîÇ¯¤è¤ê¡Ë5¥Ñー¥»¥ó¥È¤À¤±ÃÍ¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ã±½ã¤Ë¤¦¤Á¤ÎÍø±×¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Ë»È¤¦ºàÎÁ¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ¸¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤¬10¥Ñー¥»¥ó¥È¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬30¥Ñー¥»¥ó¥È¡£¥±ー¥È¢¤Ê¤É¤ÎÊñÁõ»ñºà¤â10¥Ñー¥»¥ó¥ÈÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥µ¥¯¥é¥¤¡¡ºù°æÀ¿¤µ¤ó
¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Î¹â¤¤ºàÎÁ¤Û¤É¡¢ÃÍÃÊ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¦¤Á¤â¿È¤òºï¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¤¼¤Ò¤ª¤¤¤·¤¤¥±ー¥¤ò°Ï¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×