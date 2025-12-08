KNBËÌÆüËÜÊüÁ÷

ÉÙ»³¸©¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÊá³Í¿ô¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²áµîºÇÂ¿¤Î340Æ¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊá³Í¤òÍèÇ¯½Õ¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£

¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¿ô¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤Î¸©µÄ²ñ¡¦°ìÈÌ¼ÁÌä¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸©¤Î¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ´ÉÍý·×²è¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤ÎÊá³Í¤ÏÁí¸ÄÂÎ¿ô¤Î12¥Ñー¥»¥ó¥È¤ËÁêÅö¤¹¤ë¿ô¤ò¾å¸Â¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¾å¸Â¿ô¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î´ÉÍý¤È¿Í¿ÈÈï³²¤ÎËÉ»ß¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÇÌÜ°Â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¡¢¥¯¥Þ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬¤ª¤è¤½1450Æ¬¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Êá³Í¤Î¾å¸Â¤ò170Æ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿Í¿ÈÈï³²¤ÎËÉ»ß¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ª¤è¤½2ÇÜ¤È¤Ê¤ë342Æ¬¤òÊá³Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´ÉÍý·×²è¤Ç¤Ï¡¢Êá³Í¤Î¾å¸Â¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯ÅÙ¤Î¾å¸Â¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï94Æ¬¤Ç¾å¸Â¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤Ï·×²è¤òÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î·×²è¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤ËºöÄê¤·¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢¸©¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¥¯¥ÞÈï³²Â¿È¯¤ËÈ¼¤¦¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤áÍèÇ¯½Õ¤Ë¡¢¿ÍÎ¤¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Î¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¿·ÅÄÃÎ»ö¤¬ÀßÃÖ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ÞÈï³²ËÉ»ßÂÐºö¤Ê¤É¤ò¡¢¸©Ä£Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í­¤¹¤ëÂÐºö²ñµÄ¤ò¤¢¤¹³«¤­¤Þ¤¹¡£