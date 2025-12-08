º£Ç¯ÅÙ¡¡ÉÙ»³¸©Æâ¤Î¥¯¥ÞÊá³Í¡¡²áµîºÇÂ¿¤Î£³£´£²Æ¬
ÉÙ»³¸©¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÊá³Í¿ô¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²áµîºÇÂ¿¤Î340Æ¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊá³Í¤òÍèÇ¯½Õ¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¿ô¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Î¸©µÄ²ñ¡¦°ìÈÌ¼ÁÌä¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ´ÉÍý·×²è¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤ÎÊá³Í¤ÏÁí¸ÄÂÎ¿ô¤Î12¥Ñー¥»¥ó¥È¤ËÁêÅö¤¹¤ë¿ô¤ò¾å¸Â¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿Í¿ÈÈï³²¤ÎËÉ»ß¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ª¤è¤½2ÇÜ¤È¤Ê¤ë342Æ¬¤òÊá³Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÉÍý·×²è¤Ç¤Ï¡¢Êá³Í¤Î¾å¸Â¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯ÅÙ¤Î¾å¸Â¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï94Æ¬¤Ç¾å¸Â¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤Ï·×²è¤òÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î·×²è¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤ËºöÄê¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸©¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¥¯¥ÞÈï³²Â¿È¯¤ËÈ¼¤¦¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤áÍèÇ¯½Õ¤Ë¡¢¿ÍÎ¤¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Î¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·ÅÄÃÎ»ö¤¬ÀßÃÖ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ÞÈï³²ËÉ»ßÂÐºö¤Ê¤É¤ò¡¢¸©Ä£Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤¹¤ëÂÐºö²ñµÄ¤ò¤¢¤¹³«¤¤Þ¤¹¡£