¤±¤µ¡¢µÜ¾ë¸©¼·¥öÉÍÄ®¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ÃÖ¤¾ì¤Çµ¯¤¤¿²Ð»ö¡£ÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½12»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡£Àè¤Û¤É¡¢ÄÃ²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°5»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÇÑÉÊÇã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ÃÖ¤¾ì¤Ç¡¢¡Ö¹õ¤¤±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤¿Å´¤¯¤º¤ä¸Å»æ¤¬¡£ÄÌÊó¤«¤é12»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤¬·Ð¤Ã¤¿Àè¤Û¤É¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÄÃ²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤·¤¿¿Í
¡Ö¸«¤¿¤é²Ð¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¡Ê¾ÃËÉ¤Ë¡ËÅÅÏÃ¤·¤¿¡£Ìý¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÉÝ¤¤¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼þ¤ê¤Î·úÊª¤Ø¤Î±ä¾Æ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð²ÐÅö»þ¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ÃÖ¤¾ì¤ÏÌµ¿Í¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£