¡Ö¼ê½Ñ¤·¤Á¤ã¤¦¤¾!¡×¡Ö¥á¥¹¤Ã¤Ã!¡×
¡¡¸½Ìò°å»Õ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÊª¤«¤É¤¦¤«³Î¤«¤á¤ËÍè¤Æ!!!!!¡×¤È¡¢ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼2F¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEO¥¢¥é¥â¡¼¥É¡×¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ê¡¼¥óÃ´Åö¡¢ËÌÂ¼Éñ¹á¡£¡Ö°å»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢´ÑµÒ¤È¤Î¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ï?¡×¡Ö°å¼Ô!!¡×¡Öº£Æü¤Ï?¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë!¡×¡Ö¼ê½Ñ¤·¤Á¤ã¤¦¤¾!¡×¡Ö¥á¥¹¤Ã¤Ã!¡×¤È¡¢·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°å¼Ô¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¯¡¢ËÌÂ¼¤Î²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥È¡¼¥¯ÎÏ¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²»³Ú¤Ê¤Ã¤¿¤éÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¼ê½Ñ¤µ¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤¬ÁÐÊý¤Ë¤¦¤Þ¤ì¡¢ÇÏÎÏ¤¬¤è¤êÆþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¸½¾ì¤Î¾å»ÊÍè¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«?¡×¡Ö°åÂçÂ´¸½Ìò½÷°å¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë???À¨¤¹¤®¤ë!¡×¡ÖÃý¤ê¤¬·Ý¿Í!¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¥Ù¥¯¥È¥ë¤Õ¤¿¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£