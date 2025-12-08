¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¡¡¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡¢AKB¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¿¤«¤ß¤Ê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÀä»¿
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬8Æü¡¢TikTok¤ò¹¹¿·¡£4¡Á7Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿AKB48¡¡20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÊÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿½éÂåÁí´ÆÆÄ¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê¤¿¤«¤ß¤Ê¡Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤¬´ÑÍ÷¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î6ÆüÌë¤Î¡ÖAKB48¡¡20th¡¡Year¡¡Live¡¡Tour¡¡2025¡¡in¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¡¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡Part2¡×¡£Á´6¸ø±é¤Ë¤ÏÌó4Ëü8000¿Í¤¬Íè¾ì¡£OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÉé¤±¤¸¤ÈÁ´ÎÏÅêµå¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âËÍ¤â¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËàºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Öá¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¾Â¼»á¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡AKB48¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ò¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£ÍèÇ¯2·îÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿°ËÆ£É´²Ö¡Ê19´üÀ¸¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÎÉ¤¯¡¢´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¸ø±éÄ¾Á°¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¤è¤ëàµ¤¹çÆþ¤ì¤Î±ß¿Øá¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½éÂåÁí´ÆÆÄ¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê¤¿¤«¤ß¤Ê¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÂ¸ºß´¶¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÒÌîÈøÀ®ÈþÁí´ÆÆÄ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¸å¡¢¹â¶¶¤¬ÆÍÁ³¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ì¸À¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖOG¤Î¿Í¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥²¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜµ¤¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ËÎ×¤à¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤â±óÎ¸¤»¤º¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤ÈÃ»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÅÁ¤ï¤ëà½éÂåÁí´ÆÆÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×á¤Ë¡¢À¾Â¼»á¤Ï¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö½÷À¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤ÈàÃË¤é¤·¤µá¤¹¤é´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Öà²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡ªá¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎMC¤ä¥À¥ó¥¹¤â°µ´¬¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼AKB48¤¬°ì»þÂå¤òÃÛ¤±¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¡Ø¤¿¤«¤ß¤Ê¡Ù¤ÎàÎÏÎÌ¡É¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¡£º£¤Ç¤âµ±¤¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¼¤ÒÈà½÷¤¿¤Á¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2026Ç¯¡¢Âç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£