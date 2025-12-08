¡Ö¥®¥Í¥¹µé¡×À¤³¦°ìÂ¤ÎÄ¹¤¤½÷À¥â¥Ç¥ëà¿ÈÄ¹Èæ³Óá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¨?¿ÈÄ¹¤â¤Ã¤È¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÇØ¤¬¹â¤¤½÷¤Î¿Í¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ë¤è¤Ê¡×¤ÎÀ¼
°µÅÝÅª¤Ê¿ÈÄ¹º¹¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¸½Ìò¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÈÄ¹¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤?¡×¤È¡¢ÃËÀ¤È¤Î¿ÈÄ¹Èæ³ÓÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÇØ¤Î¹â¤¤¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë(º¸Â132.8¥»¥ó¥Á¡¢±¦Â132.2¥»¥ó¥Á)¡×¡ÖºÇ¤âÄ¹¤¤µÓ¤ò¤â¤Ä½÷À(¿ÈÄ¹205.16¥»¥ó¥Á)¡×¤È¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò¤â¤Ä¥¨¥«¥Æ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥ê¥·¥Ê(38)¡£
¡¡¿ÈÄ¹Ìó178¥»¥ó¥Á¤ÎÃËÀ¤ÎÆ¬Éô¤¬¡¢¥¨¥«¥Æ¥ê¡¼¥Ê¤Î¶»¸µ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ê¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤¿¿ÈÄ¹¤Î¹â¤µ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¯¤È¿ÈÄ¹¤ÏÍ¥¤Ë210¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¡¢¿ÈÄ¹º¹¤Ï¤µ¤é¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¥å¡¼¥È¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¨?¿ÈÄ¹¤â¤Ã¤È¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÇØ¤¬¹â¤¤½÷¤Î¿Í¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ë¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
>>¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Á¤é▶¡Ö¥¥å¡¼¥È¤ÇÈþ¤·¤¤¡×