¥Ð¥ìー¥Üー¥ë£Ó£Ö¥êー¥°½÷»Ò¤Î¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï¤¤Î¤¦¤È¤ª¤È¤È¤¤¡¢¥Ûー¥à¼òÅÄ»Ô¤Ç£Î£Å£Ã¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡¡¼ó°Ì¤ÎNECÁê¼ê¤Ë1¥»¥Ã¥ÈÃ¥¤¦¤â2Ï¢ÇÔ¡¡
º´Æ£Í§Èþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ÖËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ã¥×¥á¥¤¥È¤ÎÀ¼±ç¤ò¸å²¡¤·¤Ë¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï£±¾¡£±£µÇÔ¤È¶ì¤·¤¤¥²ー¥à¤¬Â³¤¯¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡£
Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥Ûー¥àÀï¤Ë¤Ï¡¢Î©¸«ÀÊ¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹£±£³£°£°¿Í¤Û¤É¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤Ï¡¢£´¿Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤òÍÊ¤·¡¢¥êー¥°¼ó°Ì¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë£Î£Å£Ã¡£
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤Ï¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ìÃæ¤Î¥¢¥Á¥ã¥é¥Ýー¥ó¤È¥¦¥£¥â¥ó¥é¥Ã¥È¤ò·ç¤¤¤¿¥ªー¥Àー¤Ç¤¹¡£
Âè£±¡¢Âè£²¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢£Î£Å£Ã¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤º£²¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¸å¤¬¤Ê¤¤Âè£³¥»¥Ã¥È¡¢Á°È¾¤Ï¥êー¥É¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬»³·Á»Ô½Ð¿È¤Î¾®Àî¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÈÂ¼¤¬Â³¤¡¢ÀîÄà¤Îµ¤Ç÷¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¡¢£±£µÂÐ£±£´¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Î¾¥Áー¥àÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¡¢£²£´ÂÐ£²£³¤È¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤Î¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£
¢£¼ó°Ì¤ÎNEC¤Ë1¥»¥Ã¥ÈÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¡ª
ºÇ¸å¡¢¥é¥êー¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÀîÄà¡ª¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤¬¼ó°Ì¤Î£Î£Å£ÃÁê¼ê¤Ë£±¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·²ñ¾ì¤ÎÀ¼±ç¤Ë¤³¤¿¤¨¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯Âè£´¥»¥Ã¥È¤ÏÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤â¤Î¤Î¡¢£Î£Å£Ã¤Î¹â¤¤ÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢½éÀï¤Ï¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£±－£³¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¤Î¥²ー¥à¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿£Î£Å£Ã¤ÎÀïÎ¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢½ª»Ï¥êー¥É¤òµö¤·¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£°ÂÐ£³¤Î¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£±¾¡£±£·ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ÏÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î»î¹ç¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£