¡¡Ê¡²¬¸©·Ù¤¦¤¤Ï½ð¤Ï8Æü¡¢¤¦¤¤Ï»Ô¤Î½÷À¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢350Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿Åê»ñÊýË¡¤Îµ»ö¤«¤éLINE¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¡¢Åê»ñ¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£Åê»ñ»ñ¶â¤È¤·¤ÆÁí³ÛÌó350Ëü±ß¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤¿¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±½ð¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤äSNS¤Ç¡Ø¤ª¶â¡Ù¤ÎÏÃ¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£SNS¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È½ÃÇ¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£