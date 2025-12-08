¸©ÆâÊ¿¶Ñ162.9±ß ½ù¡¹¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬Ç¯ÆâÇÑ»ß¤Ë¡Ú¿·³ã¡Û
¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇ¯ÆâÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñ¤Ï11·î¤«¤éÃÊ³¬Åª¤ËÊä½õ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Äí»³ÍÛÊ¿µ¼Ô
¡ÖÀè·î¤«¤é½ù¡¹¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Î¸½ºß¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï1LÅö¤¿¤ê159±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇ¯ÆâÇÑ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢¹ñ¤Ï11·î13Æü¤«¤é¥¬¥½¥ê¥ó¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤òÃÊ³¬Åª¤ËÁý³Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï164.8±ß¡¢¸©Æâ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï162.9±ß¤ÈÊä½õ¶â¤ÎÁý³Û¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ù¡¹¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·È¯ÅÄ»ÔÆâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤â¡¢11·î¤ËÈæ¤Ù10±ß¤Û¤É°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍøÍÑµÒ
¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤ë¤¬¡¢Â¾¤ÎÊª²Á¤Ï¤Þ¤À¹â¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¡×
¢£ÍøÍÑµÒ
¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤¬°Â¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¡£Íß¤ò¸À¤¨¤ÐÅôÌý¤â°Â¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
¢£ËÜ´Ö¾¦Å¹ ËÜ´ÖÀµÉ§¼ÒÄ¹
¡ÖÇã¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥¬¥½¥ê¥ó¾ÃÈñÎÌ¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤â´î¤Ö¤È»×¤¦¡£²æ¡¹¤â»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÍÉÕ¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡×
º£½µ11Æü(ÌÚ)¤Ë¤ÏÊä½õ¶â¤ÎºÇ¸å¤ÎÁý³Û¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï¸½ºß¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨25.1±ß¤òÇÑ»ß¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÆ±¿å½à¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
