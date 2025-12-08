µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ËÅì³¤ÃÏÊý¤ÎµÄ°÷¤Ï¡Ä¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ±Ñ·É½°±¡µÄ°÷Ž¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ ¶ì½Â¤Î·èÃÇŽ£ Î©·û¡¦½ÅÆÁÏÂÉ§½°±¡µÄ°÷Ž¢·è¤áÂÇ¤Á¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊË¡°Æ¤Ç¤ÏÁêÅö°ãÏÂ´¶¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Äó½Ð¤·¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¡£½°µÄ±¡¤ÎÄê¿ô¤ò465¤«¤é¡Ö420¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç1³ä¤òÌÜÉ¸¤Ëºï¸º¡×¤·¡¢1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ËÅì³¤ÃÏÊý¤ÎµÄ°÷¤Ï¡Ä¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ±Ñ·É½°±¡µÄ°÷Ž¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ ¶ì½Â¤Î·èÃÇŽ£ Î©·û¡¦½ÅÆÁÏÂÉ§½°±¡µÄ°÷Ž¢·è¤áÂÇ¤Á¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊË¡°Æ¤Ç¤ÏÁêÅö°ãÏÂ´¶¡×
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÍðË½¤¹¤®¤ë¡×
¡Ê¸øÌÀÅÞ ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
ÌîÅÞÂ¦¤¬ºÇ¤âÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¾®Áªµó¶è¤ò25¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ò20ºï¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ò¹à¤Ç¤¹¡£
JNN¤¬¡Ö¥¢¥À¥à¥ºÊý¼°¡×¤Ç»î»»¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾®Áªµó¶è¤ÎÄê¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï20ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢°¦ÃÎ¤È´ôÉì¤â1¸º¤Ë¡Ä¡£
¼«Ì±ÅÞ ÎëÌÚ±Ñ·É½°±¡µÄ°÷¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ ¶ì½Â¤Î·èÃÇ¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíÌ³Éô²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡°Æ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿»°½Å4¶èÁª½Ð¤ÎÎëÌÚ±Ñ·É½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ»°½Å4¶è ÎëÌÚ±Ñ·É½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¤¤¤Þ¸º¤é¤¹¤Î¤«¡©¡Ù¡¢¡ØÃÏÊý¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¡¢¡ØÍðË½¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¡ÊÅÞÆâ¤Ç¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¶ì½Â¤Î·èÃÇ¡×
ÎëÌÚµÄ°÷¤ÏÅÞÆâ¤«¤é¤âÈ¿È¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö1³äºï¸º¡×¤Îº¬µò¤Ï¡©
¡ÊÎëÌÚ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Öº£¸å¿Í¸ý¤¬1³ä°Ê¾å¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤â¤¹¤Ç¤ËÄê¿ôºï¸º¤ò1³ä°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ ½ÅÆÁÏÂÉ§½°±¡µÄ°÷¡ÖÁªµóÀ©ÅÙ¤ÈÄê¿ôºï¸º¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¡×
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÃÏÊý¤ÎÌîÅÞµÄ°÷¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ °¦ÃÎ12¶è ½ÅÆÁÏÂÉ§½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡ÖÆ±¤¸°¦ÃÎ¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¯¼£¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤¦¡£·ëÏÀ¤Ï1Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤é¼«Æ°Åª¤Ë¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê·è¤áÂÇ¤Á¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊË¡°Æ¤Ç¤ÏÁêÅö°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×
°¦ÃÎ12¶èÁª½Ð¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦½ÅÆÁÏÂÉ§½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÄê¿ôºï¸º¤òÁ´ÈÝÄê¤¹¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö1³äºï¸º¡×¤Îº¬µò¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
¡Ê½ÅÆÁ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡ÖÄê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀ¯¼£¤Î¼Á¤ò¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¤â²þ³×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÁªµóÀ©ÅÙ¤ÈÄê¿ôºï¸º¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×
½ÅÆÁµÄ°÷¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢Í¿ÅÞ¤ÎµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ò¡ÖÀ¸¼Ñ¤¨¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£