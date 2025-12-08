¹¾ºê¥°¥ê¥³¤¬¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Ê¤É600Ëü¸Ä¤ò¼«¼ç²ó¼ý¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¸¶ÎÁ¤Î¥«¥«¥ªÆ¦¤Ë¹á¿ÉÎÁ¤Î¹á¤ê¡¡É÷Ì£ÊÑ¤ï¤ë¤â°ÂÁ´ÀÌäÂê¤Ê¤·
¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ½ÉÊ20ÉÊÌÜ¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó600Ëü¸Ä¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¶ËºÙ¡×¤Ê¤É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ½ÉÊ20ÉÊÌÜ¡¦Ìó600Ëü¸Ä¤Ç¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬2026Ç¯5·î¤«¤é10·î¤Þ¤Ç¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¸¶ÎÁ¤Î¥«¥«¥ªÆ¦¤òÁÒ¸Ë¤Î²þ½¤¹©»ö¤ÎºÝ¡¢°ì»þÅª¤Ë¹á¿ÉÎÁ¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇÊÝ´É¤·¤¿¤¿¤á¡¢¹á¿ÉÎÁ¤Î¹á¤ê¤¬°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â°ÂÁ´À¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Ï¡Öº£¸å¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢ÁÒ¸ËÊÝ´É¥ë¡¼¥ë¤ä¸¡ººÂÎÀ©¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ê¤É¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤ËËüÁ´¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£