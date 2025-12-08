¡Ö¥³¡¼¥È¤Î²¼¤Ë»Å¹þ¤à¤À¤±¤ÇÊÌ³Ê¡×¡ÖÇö¤¤¤Î¤ËËÜµ¤¤ÇÃÈ¤«¤¤¡×Âç¿Í¤¬¥Ê¥ó¥¬¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¤òÁª¤ÖÍýÍ³
¡¡´¨¤µ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤Æü¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢·Ú¤¯¤ÆÇö¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤«¤¤¥Ê¥ó¥¬¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¤À¡£¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î²¼¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¤âÃå¤Ö¤¯¤ì¤»¤º¡¢³¹¤Ç¤âÄÌ¶Ð¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤âÉý¹¤¯»È¤¨¤ëËüÇ½¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬²ÃÂ®Ãæ¡£¡È¼Á¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¥À¥¦¥ó¡É¤È¤·¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ê¥ó¥¬¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¡¢¤³¤ÎÅß¤³¤½Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇö¤¤¤Î¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃÈ¤«¤¤¡£½Å¤Í¤¿½Ö´Ö¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¡¼¥È¤¬¡È¿¿Åß»ÅÍÍ¡É¤ËÊÑ¤ï¤ëËâË¡¤Î°ìÃå
¢£³¹¤ÎºÇ¶¯¥À¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¡É¥Ê¥ó¥¬¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¡¡¥Ê¥ó¥¬¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¿²¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈËÜÅö¤ËÃÈ¤«¤¤¥À¥¦¥ó¡É¤Å¤¯¤ê¤Ë¤¢¤ë¡£·Ú¤µ¡¦ÂÑµ×À¡¦Èþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¡£½¤Íý¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥±¥¢ÂÎÀ©¤â¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡È¼Á¤Î¹â¤µ¡É¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ê¥ó¥¬¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¤ÏÇö¼ê¤Ê¤Î¤ËÃÈ¤«¤¯¡¢±©ÌÓ¤ÎÉÊ¼Á¤¬¹â¤¤¤«¤é¤³¤½·ÚÎÌ¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÊÝ²¹ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãå¤Ö¤¯¤ì¤·¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥óÀß·×¤ä¡¢½Å¤ÍÃå¤·¤Æ¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤²÷Å¬¤µ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢Í³Íè¤Îµ»½Ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î²¼¤Ë»Å¹þ¤à¤À¤±¤Ç´¨¤µÂÐºö¤¬°ìÃÊ³¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢³¹¡¦»Å»ö¡¦Î¹¹Ô¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëËüÇ½¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£[¥Ê¥ó¥¬] INNER DOWN VEST¡Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë
Çö¼ê¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê¤¬¤é¡¢±©ÌÓ¤Î¼Á¤È¥Õ¥£¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Î¹â¤µ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤«¤¤¥Ê¥ó¥¬¤ÎÄêÈÖ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¡£¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î²¼¤ËÃå¤Æ¤â¤´¤ï¤Ä¤«¤º¡¢¥³¡¼¥È¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎËÉ´¨ÎÏ¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÏÆ¼þ¤ê¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢½Å¤ÍÃå¤·¤Æ¤â¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î½À¤é¤«¤Ê¿§Ì£¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢°ìËç¤¢¤ì¤ÐÅß¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬¥°¥Ã¤È·Ú²÷¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Çö¼ê¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤«¤¤¹âÉÊ¼Á¥À¥¦¥ó
¡¦Ãå¤Ö¤¯¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¥¹¥Ã¥¥êÀß·×
¡¦¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¥«¥é¡¼¤ÇËèÆü»È¤¨¤ë
¢£TAKIBI RIPSTOP INNER DOWN VEST¡ÊAMG¡Ë
Ç³¤¨¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¡ÈÆñÇ³ÁÇºà¡É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¿¥¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î°Â¿´´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¹¤Ç¤â¥¿¥Õ¤Ë»È¤¨¤ëÂÑµ×À¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£Çö¼ê¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤éÊÝ²¹À¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤â´ÊÃ±¡£¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×À¸ÃÏ¤Î¤Û¤É¤è¤¤É½¾ð¤¬¡¢Âç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±ü¹Ô¤¤òÀ¸¤à¡£Åß¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÆü¾ï»È¤¤¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë°ìËÜ¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÆñÇ³ÁÇºà¥¿¥¥Ó¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×
¡¦·ÚÎÌ¡¦Çö¼ê¤Ç½Å¤ÍÃå¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦¥¿¥Õ¤Ê¼Á´¶¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤â³¹¤Ë¤â¹ç¤¦
¢£¥Ò¥Î¥Ã¥¯¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥× ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡Ê¥á¥ó¥º¡Ë
¥Î¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó·¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¡£¥Ò¥Î¥Ã¥¯¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×ÁÇºà¤ÏÆñÇ³À¤¬¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É²Ð¤Î¶á¤¯¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£½À¤é¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤ËÊÝ²¹À¤¬¹â¤¯¡¢¥·¥ã¥Ä¡¦¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î²¼¤Ë½Å¤Í¤Æ¤âÃå¤Ö¤¯¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ü¥¿¥ó»ÅÍÍ¤ÇÃåÃ¦¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£·Ú¤¯±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃÈ¤«¤¤¡¢Åß¤ÎÄêÈÖ¥ì¥¤¥ä¡¼¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥Î¡¼¥«¥é¡¼¤Ç½Å¤ÍÃå¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦ÆñÇ³¡õÙû¿å¤Î¥Ò¥Î¥Ã¥¯¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×
¡¦·Ú¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤ËüÇ½¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó·¿
¢£¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó ¥Ç¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
Âµ¤¬¼è¤ê³°¤»¤ë2WAY»ÅÍÍ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¡£¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ù¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½©¤«¤é½Õ¤Þ¤Ç¥í¥ó¥°¥·¡¼¥º¥ó³èÌö¤¹¤ë¡£Çö¼ê¤Ê¤¬¤éÃÈ¤«¤¯¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î²¼¤ËÃå¤Æ¤â¤´¤í¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¹¥ê¥àÀß·×¤¬Í¥½¨¡£¥Ç¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ëµ¡Ç½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²¹ÅÙÄ´À°¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¡¢µ¤²¹º¹¤ÎÂç¤¤¤Æü¤Ë¤âÍê¤ì¤ë°ìÃå¡£¥³¥¹¥ÑÌÌ¤Ç¤â»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤âËþÂ´¶¤¬¹â¤¤¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Âµ¤¬³°¤»¤ë2WAY»ÅÍÍ
¡¦Çö¼ê¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÊÝ²¹ÎÏ
¡¦µ¤²¹º¹¤Î·ã¤·¤¤Æü¤Ç¤âÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤
¢£¥Ò¥Î¥Ã¥¯¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥× ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¥í¥ó¥°¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ë
½÷À¸þ¤±¤Î¥í¥ó¥°¾æ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¤Ï¡¢¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤ÇÃÈ¤«¤¯¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£¥Î¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î²¼¤Ë¤â½Å¤Í¤ä¤¹¤¤¡£¥Ò¥Î¥Ã¥¯¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×ÁÇºà¤Ë¤è¤ëÆñÇ³À¡¦Ùû¿åÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊÃå¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎ¹¹Ô¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£·ÚÎÌ¤ÇÃå¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢Åß¤Î¡È²¹³è¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤È¤·¤ÆÍê¤ì¤ë°ìÃå¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¹ø¤Þ¤ÇÃÈ¤«¤¤¥í¥ó¥°¾æ
¡¦½÷À¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Î¡¼¥«¥é¡¼
¡¦Ùû¿å¡õÆñÇ³¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë¤âÎ¹¹Ô¤Ë¤â¡ý
¡¡·Ú¤¤¡¦Çö¤¤¡¦ÃÈ¤«¤¤¡¢¥Ê¥ó¥¬¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¤Ï¡¢Åß¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤ò³ÊÃÊ¤Ë²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¥³¡¼¥È¤Î²¼¤Ë»Å¹þ¤à¤À¤±¤ÇËÉ´¨ÎÏ¤¬·àÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤·¤«¤âÃå¤Ö¤¯¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¡£ÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤±©ÌÓ¤È¹ñÆâÀ½Â¤¤ÎÃúÇ«¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½À®Î©¤¹¤ë¡È¶Ë¾å¤Î·Ú¤µ¡É¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤ÎÅß¤ÎÁêËÀ¤Ë¡£
