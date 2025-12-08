¥ª¥¹¥×¥ì¥¤ ·§ËÜ¤Ê¤É¶å½£11»ÜÀß¤Ç¤Î¡ÈÌë´Ö¤ÎÈô¹Ô·±Îý¡É¤òÀµ¼°È¯É½¡¡Î¦¼«¡Ö½»ÂðÃÏ¤äÉÂ±¡¾å¶õ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤ë¡×
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢º´²ìÃóÆÖÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¢Á÷µ¡¡Ö¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤âÌë´Ö¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ª¥¹¥×¥ì¥¤ ·§ËÜ¤Ê¤É¶å½£11»ÜÀß¤Ç¤Î¡ÈÌë´Ö¤ÎÈô¹Ô·±Îý¡É¤òÀµ¼°È¯É½¡¡Î¦¼«¡Ö½»ÂðÃÏ¤äÉÂ±¡¾å¶õ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤ë¡×
º´²ìÃóÆÖÃÏ¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Áà½Äµ»Ç½¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ëº´²ìÃóÆÖÃÏ¤Î¼þÊÕ¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÌë´Ö¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£ËÉ±Ò¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î15Æü°Ê¹ß¡¢·§ËÜ¸©±×¾ëÄ®¤Î¹âÍ·¸¶Ê¬ÆÖÃÏ¤ä»³ÅÔÄ®¤ÎÂçÌðÌî¸¶±é½¬¾ì¤Ê¤É¡¢¶å½£¤Î11»ÜÀß¤Ç¤âÌë´Ö¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌë´ÖÈô¹Ô·±ÎýÃÏ°è¡Û
¡ÊÎ¦¾å¼«±ÒÂâ»ÜÀß¡Ë Áê±ºÃóÆÖÃÏ¡¢¹âÍ·¸¶Ê¬ÆÖÃÏ¡¢ÌÜÃ£¸¶ÃóÆÖÃÏ¡¢ÂçÌðÌî¸¶±é½¬¾ì¡¢Æü½ÐÀ¸Âæ±é½¬¾ì¡¢½½Ê¸»ú¸¶±é½¬¾ì¡¢ÂçÌî¸¶±é½¬¾ì
¡Ê³¤¾å¼«±ÒÂâ»ÜÀß¡Ë ÂçÂ¼¹Ò¶õ´ðÃÏ¡¢¼¯²°¹Ò¶õ´ðÃÏ
¡Ê¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ»ÜÀß¡Ë °²²°´ðÃÏ¡¢ÃÛ¾ë´ðÃÏ
¥È¥é¥Ö¥ëÁê¼¡¤°ÃæŽ¥Ž¥Ž¥
¶å½£ËÉ±Ò¶É¤ÏÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº´²ìÃóÆÖÃÏ¼þÊÕ¤ÎÈô¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ë´·½Ï¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤Ë¼¯»ùÅç¸©¤Î²°µ×Åç²¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÄÆÍî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ï¡ÖÁû²»¤Ê¤É¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¡×¡Ö¹âÅÙ300m°Ê¾å¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢½»ÂðÃÏ¤äÉÂ±¡¤Ê¤É¤Î¾å¶õ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤ÆÈô¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë´Ö¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤Ï¡¢¸á¸å5»þ¤«¤é¸á¸å10»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£