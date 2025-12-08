¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Î½÷²¦¡¡14Ç¯´Ö¡ÈÀä±ï¡É¾õÂÖ¤ÎÉã¤Î¼ê»æ¤ËÎÞ¤³¤é¤¨ÀÚ¤ì¤º¡Ö¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡Ä¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²ÈÆþ¥ì¥ª¡Ê30¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¤°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÆþ¤Ï2012Ç¯¤Ë17ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤ò14¶Ê¤â¼ê¤¬¤±¡Ö¼çÂê²Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉã¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¡¢¾åµþ¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö²È¤ÎÉßµï¤Ï¤Þ¤¿¤°¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡15ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÉã¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²ñÏÃ¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Éã¤«¤é¤Î¼ê»æ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¡£ÂçÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤Î¸½ºß¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤«¤é14Ç¯¡¢·Ð²á¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡Ö¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âµ®½÷¤é¤·¤¯¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤È´¤¯¤«·è¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡¢ÁÛ¤¤¤ò²Î»ì¤ä¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë´¹¤¨¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¾È¤é¤¹°ì½õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡¡¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éã¤ÎÃÎ¿Í¤Ê¤É¤¬±¢¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë½Ð¸þ¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Ï¯ÆÉ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ÈÆþ¤ÎÌÜ¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ë½¼·ì¡£¡ÖÉ¡¿å¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡£ÂçÊÑ¡¢ÂçÊÑ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤ÆÎÞ¤ò±£¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç²ÈÆþ¤Ï¡Ö¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤½¤³¤ËÁ´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Éã¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢±¢¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ËÉã¤Ë²ñ¤¨¤¿»þ¤Ï¡È¤â¤Ã¤È»ä¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÉÏÃ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£