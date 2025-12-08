¡È¥ª¥È¥Ê¥»¥¯¥·¡¼¤Î¿åÃå»Ñ¡É¤¬ÏÃÂê¡¦µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50¡Ë¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î¥É¥¢¥Ã¥×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬¡¢¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç»£±Æ¤·¤¿¾Ð´é¤ÎºÇ¿·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤Î¿åÃå»Ñ¤ä¥É¥¢¥Ã¥×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Instagram¤ÇÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÙ¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÀ¥¡£7·î6Æü¤Ë¿åÍ·¤Ó¤ò¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿åÃå»Ñ¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥ª¥È¥Ê¥»¥¯¥·¡¼¡ª¡ª¤Î¿åÃå»Ñ¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡11·î11Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤Î¤¦¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Î¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¡£Á°È±Ìµ¤¤¤ÈÇ¯Îð¾å¤¬¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¼«Á³ÂÎ¤Î¥É¥¢¥Ã¥×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡12·î7Æü¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ä¤Ã¤ÈÁ°È±¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È±Ñ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç»£±Æ¤·¤¿¾Ð´é¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë