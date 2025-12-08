¿·ÀîÍ¥°¦¡Ö¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡Ö¿ÆÍ§¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤âÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹
½÷Í¥¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¡Ê31¡Ë¤¬¡¢7Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Àê¤¤»Õ¤Î×½×½¹ð¤µ¤ó¤«¤é¡ÖºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥ÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ê45¡Ë¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¸«¤Æ¤ë¤è¤Í¡£µ¤¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡¢·ë¹½¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¿·Àî¤Ï¡Ö¤¢¤¡¡Ä¤Ï¤¤¡£¥Ð¥ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
×½×½¹ð¤µ¤ó¤Ë¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ëÌÌ¤Ç¤Ï¿Í¤ÎÁªÂò¤Ë¤¢¤Þ¤ê¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¹¤®¤ëÌÌ¤Ç¤Ï¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¿ÆÍ§¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤âÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤º¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï1¿Í¤«2¿Í¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£×½×½¹ð¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤êÍ§Ã£¡¢Ãç´Ö¤Ë¤Ï²¿¤âÀ±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë×½×½¹ð¤µ¤ó¤«¤é¡ÖËÜÅö¤ÎËÜÅö¤ÎËÜ²»¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿°ì¸À¤ò¸À¤¨¤ë¤è¤ê¡¢Í¾·×¤Ê°ì¸À¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬»ä¤Ï¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£