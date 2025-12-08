ÅÏî´½í¡È½µ´©»ï¡á°¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/08¡ÛÅÏî´½í¤¬12·î8Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×¡Ê¡ÖREAL VALUE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ19»þÇÛ¿®¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ»ö¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏî´½í¡¢1st¼Ì¿¿½¸·èÄê ½é¿åÃå¡¦¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡¢»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤é¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÇÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¿ô¤òÍÊ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤¬»ý¤Ä¡Ö¿Í¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥á¥½¥Ã¥É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥¶¥ÊÂåÉ½¡¦²Ï¸¶¸ç»á¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¤¥·¥ëÂåÉ½¡¦¥¤¥ï¥·¤¯¤ó»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÅÏî´¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¶â¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤Ç¥×¥í°Õ¼±¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£°ÊÁ°Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÌ§ÎØ¸ü²ð»á¤È¡Ö²¿¤â¼èºà¤·¤Ê¤¤¤Ç½ñ¤±¤ëµ»ö¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Îº£¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¤·¤¿¤é½µ´©»ï¡á°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼èºà¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«ÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÇÞÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼èºà¤·¤Æ¤ë¤·¡¢°Õ³°¤È¤Á¤ã¤ó¤È¾Úµò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤â¡£¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¼èºà¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÅÏî´¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¾ðÊó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£1·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤ÏÁ°¿¦»þÂå¤Î³ëÆ£¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤òÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£6·î25Æü¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¡¢¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£9·î1Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe¡§¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Û¤«¡¢2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÖNagisa Watanabe 2026¡¿01-2026¡¿12 Calendar¡×¤Î¼õÃíÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÅÏî´½íMCÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×
¢¡ÅÏî´½í¡È½µ´©»ï¡á°¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¥ï¥±
¢¡ÅÏî´½í¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¼Ò¸å¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÇÏÃÂê ½é¼Ì¿¿½¸¤â´©¹Ô
