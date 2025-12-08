ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¡Öº£Æü¤«¤é²ÈÂ²¤¬2¿ÍÁý¤¨...¡×ÆÍÇ¡Êó¹ð¡¡ÊÝ¸î¸¤·Þ¤¨7Æ¬»ô¤¤¤Ë¡©¡Ö¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤¿¡×
2»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢°¦¸¤²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡Öº£Æü¤«¤é²ÈÂ²¤¬2¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡×
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤«¤é²ÈÂ²¤¬2¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢
¡ÖºÇ¶á¡¢À¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤»¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÉÍºê¤µ¤ó¡£ÊÝ¸î¸¤Ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¡ÖANELLA¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤Ò¤â¤Å¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Þ¤À¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¡ª¡×¡Ö¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÍÆñ¤¦¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ïµß¤¨¤º¤È¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ANELLA¤ÏÉÍºê¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ªË»¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿2¿Í...¡Ê¸¤¤Î³¨Ê¸»ú¡ËËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í...¡Ê¹æµã¤¹¤ë³¨Ê¸»ú¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï7·î28Æü¤Ë¡¢°¦¸¤¤Î¤¦¤Á1Æ¬¤¬»à¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Åö»þ¤ÏÂ¾¤Ë5Æ¬¤ò»ô°é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏANELLA¤«¤é·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¸¤¤â¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¯2Æ¬¤¬²ÈÂ²¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£