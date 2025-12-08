ºùÅç¤ÇÇúÈ¯¡¡Ê®±ì1200£í¡¡Ê®ÀÐ¤¬9¹çÌÜ¤Þ¤ÇÈô»¶¡Ú8Æü9Æü¤Î¹ß³¥Í½Êó¡Û¼¯»ùÅç¡¦µÜºê
ºùÅç¤ÎÆî³Ù»³Äº²Ð¸ý¤Ç8Æü¸á¸å6»þ14Ê¬¤ËÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Ê®±ì¤¬²Ð¸ý¤«¤é1200m¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÊ®ÀÐ¤¬Æî³Ù»³Äº²Ð¸ý¤è¤ê300¤«¤é500m¤Î9¹çÌÜ¤Þ¤ÇÈô»¶¤·¡¢ÃæÎÌ¤ÎÊ®±ì¤¬ÆîÅì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºùÅç¤ÎÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤Ï¤³¤È¤·169²óÌÜ¤Ç¤¹¡£Ê®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Ï£³¤ÎÆþ»³µ¬À©¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï²Ð¸ý¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í£²¥¥í¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÂç¤¤ÊÊ®ÀÐ¤È²ÐºÕÎ®¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºùÅç¤ÇÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢£¸Æü£²£±»þ¤«¤é£²£´»þ¤Þ¤Ç¤Ï²Ð¸ý¤«¤éÆîÅìÊý¸þ¡¢£¹Æü£°£¹»þ¤«¤é£±£²»þ¤Þ¤Ç¤Ï²Ð¸ý¤«¤éÆîÅìÊý¸þ¤Ë¹ß³¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£¸Æü£±£¸»þ¤«¤é£¹Æü£±£²»þ¤Þ¤Ç¤ËÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊý¸þ¡¦µ÷Î¥¤Ë¹ß³¥µÚ¤Ó¾®¤µ¤ÊÊ®ÀÐ¤ÎÍî²¼¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»þ¹ï ²Ð¸ý¤«¤é¤ÎÊý¸þ ¹ß³¥¤Îµ÷Î¥ ¾®¤µ¤ÊÊ®ÀÐ¤Îµ÷Î¥
¢§£°£¸Æü£±£¸»þ¤«¤é£²£±»þ¤Þ¤Ç ÆîÅì¡Ê¿â¿å¡¦¼¯²°Êý¸þ¡Ë £±£°£°£ë£í £·£ë£í¢§£°£¸Æü£²£±»þ¤«¤é£²£´»þ¤Þ¤Ç ÆîÅì¡Ê¿â¿å¡¦¼¯²°Êý¸þ¡Ë £¹£°£ë£í £·£ë£í ¢§£°£¹Æü£°£°»þ¤«¤é£°£³»þ¤Þ¤Ç ÆîÅì¡Ê¿â¿å¡¦¼¯²°Êý¸þ¡Ë £¹£°£ë£í £·£ë£í ¢§£°£¹Æü£°£³»þ¤«¤é£°£¶»þ¤Þ¤Ç ÆîÅì¡Ê¿â¿å¡¦¼¯²°Êý¸þ¡Ë £±£±£°£ë£í £·£ë£í ¢§£°£¹Æü£°£¶»þ¤«¤é£°£¹»þ¤Þ¤Ç ÆîÅì¡Ê¿â¿å¡¦¼¯²°Êý¸þ¡Ë £±£²£°£ë£í £·£ë£í ¢§£°£¹Æü£°£¹»þ¤«¤é£±£²»þ¤Þ¤Ç ÆîÅì¡Ê¿â¿å¡¦¼¯²°Êý¸þ¡Ë £±£±£°£ë£í £·£ë£í
´ü´ÖÃæ¤ËÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ë¹ß³¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©¡§¼¯»ùÅç»Ô¡¢¿â¿å»Ô¡¢¼¯²°»Ô¡¢»ÖÉÛ»Ö»Ô¡¢ÂçºêÄ®¡¢Åì¶úÎÉÄ®¡¢¶Ó¹¾Ä®¡¢´ÎÉÕÄ®¡¢»Ø½É»Ô¡¢ÆîÂç¶ùÄ®
µÜºê¸© ¡§¶ú´Ö»Ô
¡¦¡¦ ¡¦