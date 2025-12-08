Ê¡»³²í¼£¡¢ÇµÌÚºä46¡¢MAZZEL¡¢À±Ìî¸»¡¢Vaundy¡Ä¡ÖCOUNTDOWN JAPAN ²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¡×º£½µ¤ÎTOP10¡Ê12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë
¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¤ÈÄ¬¼ÓÍýºÚ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN¡×¡ÊËè½µÅÚÍË13:00¡Á13:53¡Ë¡£12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢JFN³Æ¶É¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢²ó¿ô¡¢CD¥»¡¼¥ë¥¹¡¢Apple Music¤ÎWeekly ¥Á¥ã¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¡ÈÁ´¹ñNO.1 FM¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡ÉTOP10¡Ê12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£10°Ì¡§Vaundy¡ÖÁ°Á°Á°À¤¡×
Àè½µ2°Ì¤«¤é8¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ 11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿RADWIMPS¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Vaundy¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤¬2½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¢£9°Ì¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×
Àè½µ7°Ì¤«¤é2¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ ·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¼çÂê²Î¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È11½µÏ¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª ¸½ºß¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ 2026 TOUR / GHOST¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¼¡²ó¤Ï12·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢9Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë°¦ÃÎ¸©¡¦¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè1Å¸¼¨´Û¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£8°Ì¡§KAZ¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×
½éÅÐ¾ì¡ª ÉÍÅÄ²í¸ù¤Èô¢¸¶·ÉÇ·¤¬2004Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ò¡¢GENERATIONS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦¿ô¸¶Î¶Í§¡Ê¤«¤º¤Ï¤é¡¦¤ê¤å¤¦¤È¡Ë¤Î¥½¥í¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È KAZ¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢£7°Ì¡§À±Ìî¸»¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×
Àè½µ¤Î3°Ì¤«¤é4¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ ¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë´Ú¹ñ¤Ç½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¡ÖGen Hoshino Live in Korea ¡È약속¡É¡×¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£6°Ì¡§IMP.¡ÖKISS¡×
Àè½µ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÂè6°Ì¡£12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAGenter¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬4½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¢£5°Ì¡§¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¹¥«¥¤¡×
½éÅÐ¾ì¡ª ¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ç11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£Æ±¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥µ¡¼¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øphysical mind¡Ù¤¬12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£4°Ì¡§INI¡ÖPresent¡×
Àè½µ1°Ì¤«¤é3¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ È¯Çä½é½µ¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤¬4½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÀèÆü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë11¿ÍÁ´°÷¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3°Ì¡§MAZZEL¡ÖOnly You¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿4ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
¢£2°Ì¡§ÇµÌÚºä46¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×
Àè½µ8°Ì¤«¤é6¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¢¬ CD¤ÎÇä¾å¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢½é½µÇä¾å55.4ËüËç¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×º£Ç¯ÅÙ¤Î½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½é½µÇä¾å¤Ç2°Ì¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£½µ¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¢£1°Ì¡§Ê¡»³²í¼£¡ÖÎ¶¡×
Àè½µ9°Ì¤«¤é8¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¢¬ 11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡×¼çÂê²Î¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢11·î29ÆüÉÕ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÃ±¶Ê¡Ë1°Ì¤òÉ®Æ¬¤ËÁ´19´§¤ò³ÍÆÀ¡£¥é¥¸¥ª¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤â¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥²¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤Ëailly¡Ê¥¢¥¤¥ê¡¼¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÈ¸¡¹¡×¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
番組概要
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§±ó»³ÂçÊå¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¡Ë¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥²¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤Ëailly¡Ê¥¢¥¤¥ê¡¼¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÈ¸¡¹¡×¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
番組概要
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§±ó»³ÂçÊå¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¡Ë¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ
