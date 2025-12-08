Åìµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É¡¡12·î8Æü
ÅìÅÎÏÂ¡Ê¤Ò¤¬¤·¡¦¤È¤ï¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤ÎÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
7ÆüÌë¡¢Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤Î²¤ª¤è¤½3¥¥í¤ÎÍÌÀ³¤¤Ç¡¢11·î¾å½Ü¤Ë¼ïÉÕ¤±¤·¤¿¥Î¥êÌÖ¤ò´¬¤¾å¤²¤ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï³¤¿å²¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤¼ïÉÕ¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Å¦¤ß¼è¤ê¤âÎãÇ¯¤è¤êÃÙ¤¤»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¡²¬ÍÌÀ¤Î¤ê¡×¤ÎÀ¸»º¤Ï²áµî3Ç¯¡¢¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î13²¯Ëç¤ËÂÐ¤·¡¢5³ä¤«¤é6³äÄøÅÙ¤ÎÀ¸»º¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê1²¯Ëç¾¯¤Ê¤¤12²¯Ëç¤ÎÀ¸»º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8ÆüÄ«¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï¤è¤¯À²¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¼å¤¯¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤È¤âÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤â17¡îÁ°¸å¤È1¤«·îÁ°¤Û¤É¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£9Æü¤âÄ«¤«¤éÆüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤âÅ·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤Ê¤¯Àä¹¥¤ÎÀöÂõÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï¶¯¤Þ¤ê¡¢ÆâÎ¦Éô¤Ç¤Ï3¡î¤Û¤É¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï15¡îÁ°¸å¤Ç¡¢Æü¤Ê¤¿¤Ç¤ÏÆüº¹¤·¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£¿åÍËÆü¤Þ¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½µ¤Î¸åÈ¾¤«¤é¤ÏÅ·µ¤¤¬¤°¤º¤Ä¤¡¢±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¿åÍËÆü¤Þ¤Ç¤ÎÆüº¹¤·¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï7¡îÁ°¸å¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢15¡î¤ò²¼²ó¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£