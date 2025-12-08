¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¾®äØÀéËMC¤ÇTELASA¤ÇM-1¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë¡ªÂçÈ¿¾Ê²ñ¤âÆÈÀêÇÛ¿®¡ª¡¿AI¤Ë¤è¤ë¡ØM-1±þ±çÀ¸À®¡Ù¡¢¡Ø»°Ï¢Ã±½ç°ÌÍ½ÁÛ¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â
¢£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀï»Î¤¬Åú¤¨¤ëM-1Ä¶¡Ê¥¹ー¥Ñー¡Ë¥¯¥¤¥º
M-1¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀï»Î¤¿¤Á¤¬4¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢MC¤Î¾®äØÀéË¤Î¤â¤È¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¡È¥¯¥¤¥º²¦¡É¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢M-1¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀï»Î¤¬Áè¤¦¡£
M-1¤ÎÎò»Ë¾å¡¢¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥¿¤Î¥¯¥¤¥º¤ä¡¢M-1Àï»Î¤ÎÅÐ¾ìVTR¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¡¢M-1Ç®¤¬¹â¤Þ¤ëÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¡ª
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¥Èー¥¯¤âËþºÜ¡£
12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êTELASA¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
MC¡§¾®äØÀéË¡¡¡¡¡¡
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§ÏÉÈøÀé¿Ò¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
²óÅú¼Ô¡§
¥Áー¥à¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¡NON STYLE °æ¾åÍµ²ð¡¢¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë Ê¡ÅÄ½¼ÆÁ
¥Áー¥à¥í¥óÌÓ¡¡¡¡¡¡¡¡¾Ð¤¤ÈÓ À¾ÅÄ¹¬¼£¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó ÉÛÀî¤Ò¤í¤
¥Áー¥à¥á¥¬¥Í¡¡¡¡¡¡¡¡¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë ¤¿¤«¤·¡¢¥â¥°¥é¥¤¥Àー ¼ÇÂçÊå
¥Áー¥à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡¡¥ì¥¤¥¶ー¥é¥â¥óRG¡¢¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯
¢£º£Ç¯¤ÏTELASA¤Ç¡ª·è¾¡ÀïÄ¾¸å¡ÖÂçÈ¿¾Ê²ñ¡×
¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×·è¾¡ÀïÄ¾¸å¤ÎÂçÈ¿¾Ê²ñ¤ÎMC¤Ï¡¢º£Ç¯¤âóÊÎÛ ÀîÅç¤Ë·èÄê¡ª
º£Ç¯¤Ï¡Ö¹ñÊõµéÌ¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤ÎÂçÈ¿¾Ê²ñ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É·Ý¿Í¤¬º£Ç¯¤ÎM-1¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÁÈ¤ò´Þ¤á¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁ´10ÁÈ¤¬½¸·ë¡ª ¶ÛÄ¥¤È´¶Æ°¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¡¢ºÇÂ®¤Ç¤É¤Ã¤×¤ê·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£M-1¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î·ãÇ®¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ãTELASAÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ä 12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë22¡§10～24¡§00º¢©M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê»öÌ³¶É
¢£·è¾¡Àï¥Í¥¿¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¥Í¥¿¤âTELASA¤ÇºÇÂ®ÇÛ¿®·èÄê
¤¢¤Î´¶Æ°¤ÈÇú¾Ð¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡ªTELASA¤Ç¤ÏºÇÂ®¤ÇÌ¡ºÍ¥Í¥¿¤òÇÛ¿®¡ª
¸«Æ¨¤·¤¿Êý¤â¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤¤Êý¤â¡¢Á´¥Í¥¿¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤â¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡ØM-1±þ±çÀ¸À®¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¥¹¥¿ー¥È¡ª
¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡Ö²Í¶õÌ¡ºÍ»ÕÁª¼ê¸¢¡×¤ËÂ³¤¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¡¢¡Ö±þ±çÀ¸À®¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ª
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È9ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤òÁª¤Ó¡¢±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆAI¡ÊGoogle Gemini¡Ë¤¬±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸ÉÕ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÀ¸À®¡£¤É¤ó¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¼¡Âè¡ª À¸À®¤·¤¿±þ±ç²èÁü¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢·è¾¡Àï¤ÎÉñÂæ¤Ë¸þ¤«¤¦M-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤í¤¦¡ª
Åê¹Æ¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤âÅö¤¿¤ë¡ª
¡ãÍ·¤ÓÊý¡ä
M-1¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖM-1±þ±çÀ¸À®¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÁªÂò¡£
±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢Google Gemini ¤Î²èÁüÀ¸À®µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²èÁü¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬ÊÑ²½¡ª¤É¤ó¤Ê²èÁü¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¿ä¤·¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
<¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊçÊýË¡>
Åê¹Æ¤¹¤ë¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÃêÁª¤Ç¹ç·×99Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¡£±¡¥M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¡¡¡¡ÊX¤Î¾ì¹ç¤Ï@M1GRANDPRIX¡¢Instagram¤Î¾ì¹ç¤Ï@m_1grand_prix¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¡£
¡¡£²¡¥¡Ö±þ±çÀ¸À®¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç±þ±ç²èÁü¤òÀ¸À®¡£
¡¡£³¡¥¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#M1±þ±çÀ¸À®¡× ¡Ö#Gemini¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢À¸À®²èÁü¤òX¤Þ¤¿¤ÏInstagram¤ËÅê¹Æ¡£
¡ã¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤êM-1¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¦¡¦¡¦9Ì¾ÍÍ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È³ÆÁÈ1Ëç¡Ë
¡¦M-1¥í¥´¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë&¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡¦¡¦¡¦ 90Ì¾ÍÍ
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë0:00 ～ 2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë 23:59
º£Ç¯¤â»°Ï¢Ã±½ç°ÌÍ½ÁÛ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü·èÄê¡ª
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È9ÁÈ¤ÈÇÔ¼ÔÉü³èÏÈ¤Î·×10ÁÈ¤«¤é1°Ì¡¢2°Ì¡¢3°Ì¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢¸«»ö¡Ö»°Ï¢Ã±¡×¤òÌ¿Ãæ¤µ¤»¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
±þÊç´ü´Ö¡§12·î11Æü(ÌÚ)Àµ¸á～·è¾¡ÀïÊüÁ÷³«»Ï¤Þ¤Ç
¡ã¾ÞÉÊ¡ä
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëM-1¥°¥Ã¥º¡Ê¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡õ¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¡Ë
¢¨±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï12·î11Æü(ÌÚ)Àµ¸á¥ªー¥×¥ó¤ÎM-1¸ø¼°¥µ¥¤¥È»°Ï¢Ã±ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ø¡£
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×
ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¡¡12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å3»þ～¤è¤ë6»þ30Ê¬
·è¾¡¡¡12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë£¶»þ30Ê¬～¤è¤ë10»þ10Ê¬
¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë
