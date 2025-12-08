À¯ÉÜ¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤Ø¡¡¸·³Ê¤Ë´Æ»ë¡¢À¸Êª¤Ø¤Î±Æ¶ÁÍÞÀ©
¡¡À¯ÉÜ¤¬Ç¯Æâ¤Ë¤â¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÂçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡Ê¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡Ë¤Îµ¬À©¶¯²½ºö¤Î³µÍ×¤¬8ÆüÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÅÅµ¤»ö¶ÈË¡¤ò2026Ç¯¤Ë¤â²þÀµ¤·¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤¬·úÀßÁ°¤ËÀßÈ÷¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¿·Àß¡£¼«Á³´Ä¶¤äÀ¸Êª¡¢·Ê´Ñ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¼Ô¤Î´Æ»ë¤ò¸·³Ê²½¤¹¤ë¡£¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼Æ³Æþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÏ°è¤Î·üÇ°Ê§¿¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡8Æü³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉô²ñ¤Ç·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ä´Ä¶¾Ê¤Ê¤É¤¬µ¬À©¶¯²½°Æ¤òÄó¼¨¡£¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Ø¤Î·üÇ°¤È¤·¤Æ¡Ê1¡Ë¼«Á³´Ä¶¡¦´õ¾¯ÌîÀ¸Æ°¿¢Êª¤Ø¤Î±Æ¶Á¡Ê2¡ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎÓÃÏ³«È¯¤äÀ¹ÅÚ¡¦ÀÚÅÚ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´À¡Ê3¡Ë·Ê´Ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡½¤òµó¤²¤¿¡£ÅÅµ¤»ö¶ÈË¡¤ä¼ï¤ÎÊÝÂ¸Ë¡¤Ê¤É7Ë¡Îá¤ò¼´¤Ë¡¢26Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ë¡£