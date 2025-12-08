ÃÏÅ´ËÜÀþ¡¡Áá·îÀî¶¶ÎÂ¹©»ö¤ËºÇÂç85²¯±ß¡¡³êÀî»Ô¤¬»î»»¸øÉ½
ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤è¤¦¤È¡¢³êÀî»Ô¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤«¤é½»Ì±¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç»Ô¤Ï¡¢ËÜÀþ¤ÎÁá·îÀî¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¤Î²Í¤±ÂØ¤¨¹©»ö¤Ë¡¢ºÇÂç¤Ç85²¯±ß¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¡¢³êÀî»ÔÆâ¤Î2¤«½ê¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢ÃÏÅ´ËÜÀþ¤Î³êÀîー¿·µûÄÅ´Ö¤ÎÂ¸Â³¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÈñÍÑ¤Î¤¦¤Á¡¢Ï·µà²½¤·¤¿Áá·îÀî¤Î¶¶¤Î²Í¤±ÂØ¤¨¤Ë¡¢¤ª¤è¤½30²¯±ß¤«¤éºÇÂç¤Ç85²¯±ß¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±
¡Ö¸ø¶¦¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤À¤«¤é¡¢ÌÙ¤«¤ë¤È¤«ÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤È¡£³êÀî¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÙ»³¸©¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
½»Ì±
¡Ö¡ÊÊÂ¹Ô¶è´Ö¤Î¡ËÀþÏ©¤ò¡¢¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿Æ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤¿°Õ¸«¡×
¿åÌî»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÊÂ¹Ô¶è´Ö¤ÎÂ¸ÇÑ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤Ë¡¢¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤â²Ã¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
³êÀî»Ô¡¡¿åÌî»ÔÄ¹
¡Ö½»Ì±¤Î°Õ¸«¤âµÛ¤¤¾å¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢±èÀþ»ÔÄ®¡¢¸©¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤ò´Þ¤á¤¿µÄÏÀ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅ´Æ»ÌÖ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÃÏÅ´ËÜÀþ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸©¤È±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÂ¸ÇÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ï¡¢º£·î21Æü¤Þ¤Ç»ÔÆâÁ´°è¤Ç°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£