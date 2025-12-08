¹â»Ô¼óÁê¡ÖÂ¸Î©´íµ¡¤ÏÁí¹çÈ½ÃÇ¡×¡¡°ÂÇÜÀ¯¸¢°Ê¹ß¤ÎÎ©¾ìÉÔÊÑ¤ÈÀâÌÀ
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï8Æü¤Î½°»²Î¾±¡ËÜ²ñµÄ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë´Ø¤·¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»öÂÖ¤Î¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò½Å¤Í¤Æ¼¨¤·¤¿¡£2015Ç¯À®Î©¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤ÇÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Î³µÇ°¤ò¿·Àß¤·¤¿°ÂÇÜÀ¯¸¢°Ê¹ß¡¢À¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶¦»ºÅÞ¤ÎËÙÀîÏ¯»Ò½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¼óÁêÅúÊÛ¤¬³°¸òÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤¿¡£¼óÁê¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤òÃæ¹ñ¤ÎÍ£°ì¤Î¹çË¡À¯ÉÜ¤È¾µÇ§¤·¤¿1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤«¤é¡ÖÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£Å±²ó¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÉ±ÒÈñ¤È´ØÏ¢·ÐÈñ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ2¡ó¤È¤¹¤ëÀ¯ÉÜÌÜÉ¸¤ò½ä¤ê¡¢25Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤¬À®Î©¤¹¤ì¤ÐÅö½éÍ½»»¤È¤Î¹ç·×¤ÇÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶ÛÍ×À¤Î¤¢¤ë»ö¶È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿·ë²Ì¤À¡£ÌµÍý¤ä¤êÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£