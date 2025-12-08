µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢ÅÄÃæ±Í¡¢Ãæ»³¤¬¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTSÆÃÈÖ¼ýÏ¿»²²Ã¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ö·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¤Þ¤¿½Ð¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬ÍèÇ¯1·î18Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡¡¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¡¡¥È¡¼¥¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºSP¡¡2025¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¤Þ¤¿½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿11ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ãæ»³¤Ï¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¨¤µ¡¢¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¡£º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿103»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦265¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢32ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£Íèµ¨¤Ï³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤Ë¤âÌ¾¤¬µó¤¬¤ê¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿62»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÅÄÃæ±Í¤â¡Ö¡ÊÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡£¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ª»Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£