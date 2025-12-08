¥Þ¥Á¥¢¥×¸òºÝ¡¢ÆÈ¿Èµ¶¤êÇå½þÌ¿Îá¡¡ÅìµþÃÏºÛ¡¢ÄçÁà¸¢¿¯³²Ç§Äê
¡¡´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¸òºÝ¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ø·¸¤ò·ë¤ÖÁê¼ê¤ò¼«¤éÁª¤Ö¡ÖÄçÁà¸¢¡×¤Î¿¯³²¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤ËÌó780Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï8Æü¡¢ÄçÁà¸¢¿¯³²¤òÇ§¤á¡¢ÃËÀ¤ËÌó150Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë½÷À¤Ï2023Ç¯¤ËÂç¼ê¹¹ð²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÃËÀ¤È¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡×¤ò´õË¾¤¹¤ë½÷À¤«¤éº§°ùÎò¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢ÃËÀ¤ÏÆÈ¿È¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¡¢Ìó4¥«·î¤Î¸òºÝ´ü´ÖÃæ¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¡£