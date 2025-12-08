ピエール・エルメ アンソロジー監修の新作スイーツがファミマに登場。1年がんばった自分へのご褒美にぴったり

ファミリーマートでは、「PIERRE HERME Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」監修の第3弾として、スイーツとアイス3商品を2025年12月9日から順次発売します。

ピエール・エルメ アンソロジー監修クリスマスケーキの予約も

パティシエ・PIERRE HERME（ピエール・エルメ）氏のブランドを展開するPH PARIS JAPONのライセンスブランドで、古き良き時代のパティスリーの世界観を現代的に再解釈する「PIERRE HERME Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」監修のスイーツが12月9日から登場。今回で第3弾となるスイーツシリーズです。

「シュークリーム（バニラ）」や、クリスマスにもおすすめのおひとり様サイズのショコラケーキ、そしてシリーズ初のアイスが登場します。

●シュークリーム（バニラ）

クッキー生地をのせて焼成したシュー生地に、バニラカスタードとホイップクリームを組み合わせ、バニラの濃厚な味わいを楽しめます。

価格は268円。全国で販売します。

●チョコレートバニラケーキ

バニラとチョコレートの2種のクリームをチョコレート生地ではさみ、上にホイップクリームをあしらったケーキ。濃厚なバニラとチョコレートの味わいを堪能できます。

価格は528円。12月16日から、沖縄県を除く全国で販売します。

●ザ・ショコラ

チョココーティングとココアクルトンをトッピング。チョコアイスにもココアクルトンを混ぜ込んで、チョコレートの食感と濃厚さを味わるアイスです。

価格は348円。12月16日から、全国で販売します（数量限定）。なお、一部地域では価格が異なります。

いずれの商品も、店舗によって取り扱いのない場合があります。

また、ファミリーマートでは「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のクリスマスケーキを予約できます。

「ピエール・エルメ アンソロジー監修 ガトー・ド・ノエル（チョコレート＆チェリー）」は、濃厚なチョコレート生地にバニラが香るクリームを組み合わせています。チェリーの甘酸っぱい味わいもアクセントになった一品。

ピエール・エルメ氏の故郷アルザス地方の心温まる思い出にあふれたガトーで、いつもよりクリスマスを贅沢に過ごせそうなケーキです。

数量限定で、サイズは直径約12cm（2〜3人向け）。

価格は4980円です。

予約などの詳細は特設サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部