ピエール・エルメ アンソロジー監修の新作スイーツがファミマに登場。1年がんばった自分へのご褒美にぴったり
ファミリーマートでは、「PIERRE HERME Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」監修の第3弾として、スイーツとアイス3商品を2025年12月9日から順次発売します。
ピエール・エルメ アンソロジー監修クリスマスケーキの予約も
パティシエ・PIERRE HERME（ピエール・エルメ）氏のブランドを展開するPH PARIS JAPONのライセンスブランドで、古き良き時代のパティスリーの世界観を現代的に再解釈する「PIERRE HERME Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」監修のスイーツが12月9日から登場。今回で第3弾となるスイーツシリーズです。
「シュークリーム（バニラ）」や、クリスマスにもおすすめのおひとり様サイズのショコラケーキ、そしてシリーズ初のアイスが登場します。
●シュークリーム（バニラ）
クッキー生地をのせて焼成したシュー生地に、バニラカスタードとホイップクリームを組み合わせ、バニラの濃厚な味わいを楽しめます。
価格は268円。全国で販売します。
●チョコレートバニラケーキ
バニラとチョコレートの2種のクリームをチョコレート生地ではさみ、上にホイップクリームをあしらったケーキ。濃厚なバニラとチョコレートの味わいを堪能できます。
価格は528円。12月16日から、沖縄県を除く全国で販売します。
●ザ・ショコラ
チョココーティングとココアクルトンをトッピング。チョコアイスにもココアクルトンを混ぜ込んで、チョコレートの食感と濃厚さを味わるアイスです。
価格は348円。12月16日から、全国で販売します（数量限定）。なお、一部地域では価格が異なります。
いずれの商品も、店舗によって取り扱いのない場合があります。
また、ファミリーマートでは「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のクリスマスケーキを予約できます。
「ピエール・エルメ アンソロジー監修 ガトー・ド・ノエル（チョコレート＆チェリー）」は、濃厚なチョコレート生地にバニラが香るクリームを組み合わせています。チェリーの甘酸っぱい味わいもアクセントになった一品。
ピエール・エルメ氏の故郷アルザス地方の心温まる思い出にあふれたガトーで、いつもよりクリスマスを贅沢に過ごせそうなケーキです。
数量限定で、サイズは直径約12cm（2〜3人向け）。
価格は4980円です。
予約などの詳細は特設サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部