2»î¹ç¤È¤â¤ËÀÜÀï¡ÄÀéÍÕJvsÌ¾¸Å²°D¡¢ÉÙ³ßÍ¦¼ù¡Ö¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤³¤Î2Æü´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡12·î6Æü¤È7Æü¡¢¤Ë¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025－26 SEASON¡ÙÂè12Àá¤¬³«ºÅ¡£Î¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ëÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÈÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤¬Ç®Àï¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡6Æü¤ÎGAME1¡¢¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ÇµÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÀéÍÕJ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·ー¥º¥ó3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò46.2¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î¹â³ÎÎ¨¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¶â¶áÎ÷¤¬¡¢GAME1¤ÇÉé½ý¤·Ìó6½µ´Ö¤Î·ç¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¥Áー¥à¤Ë°¤¤Î®¤ì¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢GAME2¤Ï½øÈ×¤Ç¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー½ªÈ×¤ËÉÙ³ßÍ¦¼ù¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¡¢¥Ç¥£ー¡¦¥¸¥§¥¤¡¦¥Û¥°¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÌÔÄÉ¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥Öー¥¹¥¿ー¤ÎÀ¼¤¬Ì¾¸Å²°D¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤òÁË»ß¤·¡¢¥Û¥°¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ÇµÕÅ¾¡£87－86¤Ç¿É¤¯¤â¾¡Íø¤·Ï¢ÇÔ¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉÙ³ß¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡Ö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Þ¤º¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö2Æü´ÖÄÌ¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¤è¤¦¤Ê¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤³¤Î2Æü´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤Î¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥êー¥°¤ÎÃæÃÇ´ü´ÖÃæ¤â³èÆ°¤·¤¿ÉÙ³ß¡£¡Ö¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯ÌÀ¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ËÆñ¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤ÊÉôÊ¬¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶¯¹ë¤È¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¡¢²þ¤á¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜÂåÉ½PG¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕJvsÌ¾¸Å²°D