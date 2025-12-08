ÇµÌÚºä46¡¦Ý¯ºä46¡¦Æü¸þºä46¡Ø¿·»²¼Ô¡Ù¤«¤é¸«¤¨¤¿²ÄÇ½À¡¡ÂçÌî°¦¼Â¡¢»³Àî±§°á¡Ä¡ÄÃíÌÜ¥á¥ó¥Ðー6¿ÍÁí³ç
¡¡ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¡¢Ý¯ºä46¡¢Æü¸þºä46¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¿·¤·¤¤À¤Âå¡É¤¬¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ø¿·»²¼Ô Æó¡»Æó¸Þ in TOKYU KABUKICHO TOWER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¿·»²¼Ô Æó¡»Æó¸Þ¡Ù¡Ë¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿ÇµÌÚºä46 Ï»´üÀ¸¡¢Ý¯ºä46 »Í´üÀ¸¡¢Æü¸þºä46 ¸Þ´üÀ¸¡¢¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì10¸ø±é¤º¤Ä¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ä¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¤â´Þ¤á¤Æ¥Ó¥ëÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛÇµÌÚºä46¡¦Ý¯ºä46¡¦Æü¸þºä46 ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ä©¤ó¤À¡Ø¿·»²¼Ô Æó¡»Æó¸Þ¡Ù¤ÎÎ¢Â¦¡Ë
¡¡¡ÈÌ¤´°À®¤Î¿·»²¼Ô¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í»°¼Ô»°ÍÍ¤Îº£¤Î´°À®ÅÙ¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Ë¹¤¬¤ëÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÉ®¼Ô¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿6¿Í¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¢£ÇµÌÚºä46 ³¤îµ¼ëè½¡õ¿¹Ê¿Îï¿´
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÏ»´üÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¿·»²¼Ô Æó¡»Æó¸Þ¡Ù¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÎò»Ë¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¾ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Àé½©³Ú¸ø±é¤Ç¤Ï¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï´õË¾¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀ©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó¡×¡ÖÁö¤ì¡ªBicycle¡×¤Ê¤É¤Î½é´ü¶Ê¤È¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥ÈÊÒÁÛ¤¤¡×¤ä¡Ö¤Ê¤¼ ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁö¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿6´üÀ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢10¸ø±é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç³¤îµ¼ëè½¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡ª¡×¤Ç´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò°ìµ¤¤Ë½Ì¤á¤¿¡£¹â¿ÈÄ¹¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÇµÌÚºä46¤é¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ÷³Ê¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ØÇµÌÚºä¥¹¥¿ーÃÂÀ¸¡ªSIX¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÄ°¤«¤»¤ëÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÉ½¸½ÎÏ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿¹Ê¿Îï¿´¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¤¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Üー¥«¥ë¤Ç°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢ÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤ä¥Ð¥éー¥É¥Ñー¥È¤Ç¶Ê¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹Ìò³ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¤¦»Ñ¤äÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤«¤é¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤âÍ§Ã£¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Þ¤¿°ã¤¦¤Ê¤Ë¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ±´ü¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤ÈÍ¾±¤¤ÎÂç¤¤µ¤òÎ¨Ä¾¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹Ê¿¡£´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Þ¤À¾¯¤·¾È¤ì¤¬»Ä¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Ç¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤ä²ÎÀ¼¤«¤é¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÈà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£³¤îµ¤¬ÀèÆ¬¤ÇÉ÷¤òÀÚ¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¹Ê¿¤Ï¤½¤ÎÉ÷¤Ë¿§¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ï»´üÀ¸Á´ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ý¯ºä46 »³ÅÄÅí¼Â¡õ»³Àî±§°á
¡¡Ý¯ºä46¤Î»Í´üÀ¸¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯¾¯¤Î»³ÅÄÅí¼Â¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¬»³¸©½Ð¿È¤Ç¡¢²ÃÆþ»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Vlog¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÁö¤ë»Ñ¤äÊÔ¤ßÊª¤¬ÆÃµ»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤µ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤Ë¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¿¤Ó¤·¤í¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢»³Àî±§°á¤Ï4´üÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈÝ¯ºä46¤é¤·¤µ¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£»Í´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖAlter ego¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿ー¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿»³Àî¤Ï¡¢¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤Å¤¯¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢·²Éñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Õ¤ÈÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àé½©³Ú¸ø±é¤Î¡ÖMake or Break¡×¤Ç¤Ï»³Àî¤ÈÌÜ¹õÍÛ¿§¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÔÀ®¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æー¥¸¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ËÜ¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤Ê±Ô¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÇ®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯É½¸½¤Ç¡¢»Í´üÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡Ø¿·»²¼Ô Æó¡»Æó¸Þ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢»³ÅÄ¤È»³Àî¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¸ø±é¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇÇ¯¾¯¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»³ÅÄ¤È¡¢É½¸½¤Î¼´¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤»¤¿»³Àî¡£¤³¤Î2¿Í¤¬º£¸å¡¢ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ðー¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æº®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢Ý¯ºä46¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¼«ÂÎ¤¬¡¢¤³¤Î¥°¥ëー¥×¤ÎÂ³¤¤ò¸«ÆÏ¤±¤ëÂç¤¤Ê³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£Æü¸þºä46 ÂçÌî°¦¼Â¡õºä°æ¿·Æà
¡¡Æü¸þºä46¤Î¸Þ´üÀ¸¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢Àé½©³Ú¸ø±é¤Ç¤ÎÂçÌî°¦¼Â¤Ë¤è¤ë¡Ö¹¥¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤À¤±¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Àë¸À¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¸Þ´üÀ¸¸ø±é¤Ï¡È¹¥¤¡É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿°ì¿Í¤¬¡¢ÂçÌî¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¾Ð´é¤È¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜÀþ¤Ç´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÍ×½ê¤Ç¤Ï°ìÃÊ¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¥é¥¤¥ÖÁ´ÂÎ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£³Ú¶Ê¤´¤È¤ËÉ½¾ð¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òºÙ¤«¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤¤¤¶¥»¥ó¥¿ー¤ËÎ©¤Ä¤È´Ñ¤ë¼Ô¤Î¾ÇÅÀ¤ò°ìµ¤¤Ë¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î²èÎÏ¤â¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Þ´üÀ¸¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1¿Í¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ºä°æ¿·Æà¤À¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¿ÈÄ¹¤¬160cm¤Îºä°æ¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÎù¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¡¢¡È°¦¤µ¤ì¥Ý¥ó¥³¥Ä¡É¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¡É¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÃÆ¤à¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¿ー¥ó¤Ç¸«¤»¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ØÀè¤ä¼ó¤Î³ÑÅÙ¤Þ¤Ç¿À·Ð¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òÃúÇ«¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»Í´üÀ¸¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖWhat you like!¡×¤òÂçÌî¡¢ºä°æ¡¢¹â°æÐÞ¹á¤Î3¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¡£ºä°æ¤Ï½À¤é¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤·Âç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤È½êºî¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢ÉáÃÊ¤ÎÈà½÷¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤êÉº¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿±ð¤Î¤¢¤ë¥ªー¥é¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÌî¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¡¢¹â°æ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÈÊÂ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤¬¼«Á³¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢ºä°æ¼«¿È¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤í¤¦¡£²ÄÎù¤µ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Äºä°æ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¸Þ´üÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÆü¸þºä46Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ôー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ø¿·»²¼Ô Æó¡»Æó¸Þ¡Ù¤Ï¡¢3¥°¥ëー¥×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤ò³Î¤«¤á¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºäÆ»¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤ò¸«ÄÌ¤¹¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¿·»²¼Ô¤Ç¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì¸ø±é¤´¤È¡¢°ì¶Ê¤´¤È¤ËÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Æü¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿É½¾ð¤â¡¢¤³¤ÎÀè¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î°ìÊâ¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥ê¥êー¥¹¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ë¼ª¤ÈÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¨1¡§https://www.nogizaka46.com/s/n46/diary/detail/104146
¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë