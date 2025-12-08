¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¡ª¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡Ö¥¢¥ó¥¬¥¹¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥½Å¡×¤ò¼Â¿©¡ª
▶¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÆù¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã½À¤é¤«¤¤¡ª¡×ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥ó¥¬¥¹¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥½Å
12·î3Æü¡¢Åìµþ¡¦GINZA SIX¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¤Î12·î¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢CM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¤ª¤À¤È¤¤È¡ËÁª¼ê¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ªÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤äÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¢££²¼ï¤Î¥½¡¼¥¹¤¬Áª¤Ù¤ë¡ªÅß¤ÎìÔÂôÆù¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¢¥ó¥¬¥¹¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥½Å¡×
¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åß¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¬¥¹¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥½Å¡×(990±ß¡Ë¡£½À¤é¤«¤¯¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê°ìËçÆù¤¬¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¤É¤ó¡ª¤È¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤·¤Æ¿©Íß¤¬¤½¤½¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡¡¤ªÅ¹¤Ç°ìËç°ìËçÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Î»ÝÌ£¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥½Å¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î990±ß¡ª¤³¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç1,000±ßÀÚ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤Ç¤¹¡ª
¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡ÖÏÂÉ÷¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¡×¤È¡¢¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥½¡¼¥¹¡×¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£ÏÂÉ÷¤Ï¡¢¾ßÌý¡ßÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂçº¬¤ª¤í¤·¡¢¤ª¤í¤·¶Ì¤Í¤®¡¢À¸Õª¤¬¸ú¤¤¤¿¤µ¤Ã¤Ñ¤ê·Ï¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ï¡¢¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¥³¥¯¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î»É·ã¡¢ÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¡¢¤½¤·¤Æ¤Û¤Î¤«¤Ê¥¹¥â¡¼¥¯´¶¤Î¤¢¤ë¤Á¤ç¤¤¿É¤Ç¸å¤ò°ú¤¯Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÆù°ìËç¤¸¤ãÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ê¢¥Ú¥³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ìÔÂô¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¤òÆóËç¤Î¤»¤¿¡ÖW¥¢¥ó¥¬¥¹¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥½Å¡ÊÆù2ÇÜ¡Ë¡×¡Ê1690±ß¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤«¤éÍÈ¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¦¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡¦¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÍÎÉ÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÊÛÅö¡×¡Ê1390±ß¡Ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£´¨¤¤Åß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ó¤ÊìÔÂô¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¢ö
¢£»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡ÈÀ¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡É¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¹¡¼¥Ä¤ò¥Ó¥·¥Ã¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»î¹çÃæ¤È¤¼¤ó¤¼¤ó°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¡Ä¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤¬°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢²¿¤òÃå¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾®ÅÄÁª¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢Æüº¢¤«¤é¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯9·î¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢»ÍÂçÂç²ñ¤È¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÁ´À©ÇÆ¤¹¤ë ¡ÈÀ¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¾®ÅÄÁª¼ê¡£19ºÐ3¥ö·î29Æü¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÎò»ËÅª²÷µó¡ª
¡Ö»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éÁêÅö¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬Á´Éô»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤ÇÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾®ÅÄÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¿©¡É¡£
¡Ö2»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¤Î»î¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë±ÉÍÜ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£2¡Á3»þ´Ö¤ª¤¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤ÄÎÌ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©¤Î¹©É×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²È¤Î¶á¤¯¤Î¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£
Å¹ÊÞ¤Ë¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤òº¹¤·½Ð¤¹Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë3ÅÙ¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤ò¡¢¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¾®ÅÄÁª¼ê¤Î°ìÌÌ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡£
¢£¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Î¤ªÊÆ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¾®ÅÄÁª¼ê¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª
Â³¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ëý¤Î¡Ö¤ªÊÆ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Ø¡£
¼Â¤Ï¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÆ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ4¥«½ê¤ÎÀºÊÆ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ëÊÆ¤É¤³¤í¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¤ªÊÆ¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÀºÊÆ¤µ¤ì¤¿¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¡È¶â²êÊÆ¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿æ¤¤¿¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
²ñ¾ì¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡Ö10¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡£¤³¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹àÌÜ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¾®ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¶â²êÊÆ¡£¡È¶â¡É¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¼æ¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤é¤·¤¤²óÅú¡£
¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Î¶â²êÊÆ¤Ï¡¢¸¼ÊÆ¤Î±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡È¸ÒÊ´ÁØ¡É¤È¡Èæõ²ê¡É¤Î°ìÉô¤ò¡¢ÆÃ¼ì¤Êµ»½Ñ¤ÇÀºÊÆ»þ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡Ö¸¼ÊÆ¤ß¤¿¤¤¤Ë±ÉÍÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Ì£¤ÏÇòÊÆ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÎÉ¤¤¤È¤³¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾®ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥¬¥¹¿æÈÓ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢Å°Äì¤·¤¿¿æÈÓ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¡¢¤ªÊÆ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ¢Â¦¤ÎÅØÎÏ¤òÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö¤¹¤°¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»×¤ï¤ºËÜ²»¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤ª¤ª¤ª¡¼¡ª¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡ª¾®ÅÄÁª¼ê¤¬¡Ö¥¢¥ó¥¬¥¹¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥½Å¡×¤ò¼Â¿©¡ª
¤¤¤è¤¤¤è¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¡¢¾®ÅÄÁª¼ê¤Î»î¿©¥¿¥¤¥à¡ª±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥¬¥¹¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥½Å¡×¤ÎÏÂÉ÷¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¤È¡¢º£²ó¿·ÅÐ¾ì¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥½¡¼¥¹¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÏÂÉ÷¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¤Î¤ªÆù¤ò¤Ò¤È¸ý¡£¡Ö¤ó¡Á¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡£¹á¤ê¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¤µ¤¤Û¤É¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Î¡È¤ªÊÆ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤¬Í¾·×¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤ªÆù¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã½À¤é¤«¤¤¤Ç¤¹¡£ÏÂÉ÷¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤´ÈÓ¤â¤Û¤ó¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤¹¡×¤È¡¢³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢½éÅÐ¾ì¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥½¡¼¥¹¤Ø¡£
¡Ö¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤ª¡¼¡ª¤¦¤Þ¤¤¡ª¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Àè¤Û¤É¤è¤ê¤â¤¦°ìÃÊ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¿É¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿É¤¹¤®¤Ê¤¯¤ÆÀäÌ¯¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥ì¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ì¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÄÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¤ªÊ¢¤¬ÌÄ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¾®ÅÄÁª¼ê¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¡ÈÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌµÇÔ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥¢¥ó¥¬¥¹¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥½Å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¢¶â²êÊÆ¤ÎÈëÌ©¡¢¾®ÅÄÁª¼ê¤Î¡È¥¬¥Á¤Î¼Â¿©¡É¡Ä¤É¤ì¤âÊ¹¤Æ¨¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿È¯É½²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ç¿´¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ë¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ÎÅß¥á¥Ë¥å¡¼¡£¾®ÅÄÁª¼ê¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â²ÈÂ²¤ËÇã¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¡Ä¤È¸Ç¤¯¿´¤Ë·è¤á¤Æ²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á±§ÅÔµÜ·°