ºëµþÀþ¡¿²£ÉÍÀþ¤òÁö¤ëE233·ÏÅÅ¼Ö¤Î¥·ー¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¨¥Ì¤Ï¡¢¥«¥á¥éÍÑ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ÖºëµþÀþ¡¿²£ÉÍÀþ E233·ÏºÂÀÊ¥·ー¥È¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤ò12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï4,950±ß¡£
JRÅìÆüËÜ¤ÎºëµþÀþ¤ª¤è¤Ó²£ÉÍÀþ¤òÁö¹Ô¤¹¤ëE233·ÏÅÅ¼Ö¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢ºÂÀÊ¥·ー¥È¤ÎÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£¼ÖÎ¾ÉôÉÊ¤ÎºÆÍøÍÑÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸À¸ÃÏ¤Î¿·ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºëµþÀþ E233·ÏÅÅ¼Ö
²£ÉÍÀþ E233·ÏÅÅ¼Ö
É½À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÆñÇ³ÀÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£ÂÑµ×À¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢ºÇÂç2kg°Ê¾å¤ÎÂÑ²Ù½Å¤ò»ý¤Ä¤È¤¹¤ë¡£
¥æー¥¨¥Ì¤Ç¤Ï¡¢Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Î¥·ー¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë»³¼êÀþE235·Ï¡¢µþÉÍÅìËÌÀþE233·Ï¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁõÃå¥¤¥áー¥¸Á´Éý¡ßÁ´Ä¹¡§40¡ß1,430mm PP¥Æー¥×Éý¡§10mm ½ÅÎÌ¡§Ìó55g