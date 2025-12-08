Mrs. GREEN APPLE¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬10²¯±ß¤òÆÍÇË¡ª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆÃÊÌ±ÇÁü¤â¸ø³«
¸ººÒ¸ø³«Ãæ¤ÎMrs. GREEN APPLE¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN¡Ù¤È¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～¡Ù¤Î2ºîÉÊÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¸ø³«9ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ10²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£
¢£¸ø³«9Æü¤ÇÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬10²¯±ß¤òÆÍÇË
¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN¡Ù¤È¡¢¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é2½µÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ú¤Â³¤Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
11·î28Æü¤«¤é12·î7Æü¤Î10Æü´Ö¤ÎÎß·×À®ÀÓ¤Ï¡¢¡ØFJORD¡Ù¤¬Æ°°÷¡§Ìó23Ëü¿Í¡¢¶½¼ý¡§Ìó7²¯8,000Ëü±ß¡¢¡ØTHE ORIGIN¡Ù¤¬Æ°°÷¡§Ìó25Ëü¿Í¡¢¶½¼ý¡§3²¯8,000Ëü±ß¤òµÏ¿¡£2ºîÉÊ¤¢¤ï¤»¤Æ¤ÎÁíÆ°°÷¿ô¤ÏÌó49Ëü¿Í¡¢Îß·×¶½¼ý¤ÏÌó11²¯7,000Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
SNS¤ä¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖËè²ó¿·Á¯¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤â´Ñ¤é¤ì¤ë¤·¡¢Ä°¤±¤ë¡£¥ß¥»¥¹ºÇ¹â¡×¡ÖËÜÅö¤Ë2²óÌÜ¡©¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤É¤Ã¤Á¤È¤âÂçµã¤¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー¤¬Â³½Ð¡£
¡ØFJORD¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²»¶Á¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤¤ì¤¤¤Ê±ÇÁü¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¤È¤¤Î½ÅÄã²»¤¬¿´Â¡¤Ë¶Á¤¯¤¢¤Î´¶³Ð¤ò±Ç²è´Û¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£Ë×Æþ´¶¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î»×¤¤½Ð¤ÈÆ±»þ¤Ë¿·È¯¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤â¤«¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤é¡¢¤è¤ê´¶Æ°¤·¤Æµã¤±¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎË×Æþ´¶¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡ØTHE ORIGIN¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£´Ñ¤ì¤Ð´Ñ¤ë¤Û¤É¥ß¥»¥¹¤òÃÎ¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê±Ç²è¡×¡¢¡Ö¥ß¥»¥¹¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡È¤¹¤´¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¸«¤ì¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ¶¥é¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¤ÇÌ¼¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Ç´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´¶Æ°¤·¤¿¡£Ì¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤ÎÊª¸ì¤Ë¿¼¤¯¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿´¶ÁÛ¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾ºîÉÊ¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤Æ´Õ¾Þ¤¹¤ë¿Í¡¹¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¸ý¥³¥ß¤Ë¤è¤ëÆ°°÷¤âÃå¼Â¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁü¤È²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ëMrs. GREEN APPLE¤Î2ºîÉÊ¡£¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ß¥»¥¹¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤¿´Ø·¸¼Ô¤¬¤½¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤ò¸ì¤ë
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØTHE ORIGIN¡Ù¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¡¢¥ß¥»¥¹¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆÃÊÌ±ÇÁü¡ÖSTAFF CROSS INTERVIEW¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¡¢¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤«¤éÈà¤é¤òÃÎ¤ëÅÏÊÕ²íÉÒ¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ®¤ò¡Ö¿Í¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¡£ÀÎ¤ÎÀï¹ñÉð¾¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÉ½¸½¡£
¤µ¤é¤Ë¼ã°æÞæÅÍ¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·àÃÄMrs. GREEN APPLE¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿¹¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢Âç¿¹¼«¿È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Èô¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Á´°÷¤ò¹â¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ò¤È¤ê¤âÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¡¢3¿Í¤Î¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ÈÂç¿¹¤Î¿®Ç°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Project-MGA ¥¼¥Í¥é¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÂçÅÄ¹â¾´¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¶î¤±½ä¤ëÂç¿¹¤ÎÇ¾Æâ¤ò¡Ö±§Ãè¡×¤È·ÁÍÆ¡£¼ã°æ¤ò¡Ö¾ï¤Ë¥ß¥»¥¹¤Î¥×¥é¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¾Ã²½¡¦É½¸½¤¹¤ë¿Í´Ö¡×¡¢Æ£ß·¤ò¡Ö¿Í°ìÇÜ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤Ë¤¹¤ë¥àー¥É¥áー¥«ー¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¿·¶Ê¡ÖVariety¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¼ê»æ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤Î·ó¾¾½°¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜºî¤Î¾×·âÅÙ¤ò¼¨º¶¡£¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢´ÆÆÄ¤Ï»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤òµö¤·¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢ËÜºî¤ò¡Ö¡ÈÀµÄ¾¡É¡£Çø¤±½Ð¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤òÃÎ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¹¤é¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£
´Ø·¸¼Ô¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹Èà¤é¤Î¿¿¼Â¤ÎÊª¸ì¡¢¤½¤·¤Æ10Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤¼¤ÒÌÜ·â¤·¤è¤¦¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN¡Ù
11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～¡Ù
11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2025 MGA Film Partners
