ÌÀÆü¤ÏÂçµ¤ÉÔ°ÂÄê¤Ç±«¤äÀã¡¢¹ßÀãÎÌ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¡Ã¿·³ã¡Û
8Æü(·î)¤Ï¡¢»³±è¤¤¤â´Þ¤á¤Æ³ÆÃÏ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢9Æü(²Ð)¤âÅß¤é¤·¤¤±ô¿§¤Î¶õ¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡9Æü(²Ð)¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ
ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÀ¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾å¶õ¤Ë¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê
8Æü(·î)Ìë9»þ¤Ï¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÞ¤ê¥Þー¥¯¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤â¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ìë´Ö¤Ï¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
9Æü(²Ð)Ä«¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½ê¡¹¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸á¸å¤Ï¹¤¯Å·µ¤¤¬Êø¤ì¤Æ¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÀÑÀã¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¡Í½ÁÛ¹ßÀãÎÌ
8Æü(·î)Ìë～9Æü(²Ð)Ä«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¾å¡¦Ãæ±Û¤Î»³±è¤¤¤ÇºÇÂç5cm¤ÎÀã¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï0cm¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢9Æü(²Ð)Ä«～Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï»³±è¤¤¤â´Þ¤á¤Æ³ÆÃÏ0cm¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ê
ÆüÃæ¤ÏÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â±«º®¤¸¤ê¤Î¼¾¤Ã¤¿Àã¤Ç¡¢ÀÑ¤â¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢³ÆÃÏ¤È¤âº£Æü¤è¤ê°ìÃÊ¤È´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÉ´¨¤ÏËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
