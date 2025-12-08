¡Ö¸©Æ»¤«¤é¼Ö¤ÇÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡×³³²¼¤Ë¼Ö¤¬Å¾Íî¤·ÃËÀ»àË´¡Ú¿·³ãŽ¥°ÀÅç±ºÂ¼¡Û
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÀÅç±ºÂ¼¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤«¤é3km¤¢¤Þ¤êÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤À¸©Æ»¾å¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È12·î1Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢Â¼Ìò¾ì¤«¤é¡ÖºòÈÕ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸©Æ»¤«¤é¼Ö¤ÇÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÂ¼¤Ë½»¤àÃÄÂÎ¿¦°÷¾¾±ºÂóÌé¤µ¤ó(48)¤Ç¡¢Â¿È¯³°½ý¤Ë¤è¤ê»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ÀÅç±ºÂ¼¤Ç¤Î¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤Ï1972Ç¯°ÊÍè53Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
