J3¹ß³Ê¤Î¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý ¾®ÅÄÀÚÆ»¼£»á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë
Íè¥·ー¥º¥ó¤«¤éJ3¤ÇÀï¤¦¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¤Ï8Æü¡¢¾®ÅÄÀÚÆ»¼£»á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¤Ï2025¥·ー¥º¥ó¤ò7¾¡15Ê¬16ÇÔ¡¢19°Ì¤ÎÀïÀÓ¤ÇJ3¤Ë¹ß³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³¸µµ¤´ÆÆÄ¤Ï11·î30Æü¤ËÂàÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄÀÚ´ÆÆÄ¤ÏÉÙ»³¸©½Ð¿È¤Î47ºÐ¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸½ºß¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤ä¹ÃÉÜ¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¡£
2022¥·ー¥º¥ó¤ËÅö»þJ3ÉÙ»³¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£·ø¼éÂ®¹¶¤ä¥Ïー¥É¥ïー¥¯¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç2024¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ÏÉÙ»³¤òJ2¾º³Ê¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤ÇÂàÇ¤¡£
¾®ÅÄÀÚ¿·´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£ ¤³¤Î¤¿¤Ó¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¾®ÅÄÀÚÆ»¼£¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¾ðÇ®¤Ë¶¯¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤ËÆü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ã¥«ー¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°Ý¿·¤ß¤é¤¤¤Õ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¡¢³¹¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¢Ç®¤¤¤´À¼±ç¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×