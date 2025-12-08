¡ÖÆ¬¤¬ÄË¤¤¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿40ºÐÉã¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¼ãÇ¯ÀÇ§ÃÎ¾É¡×!?Í§Ã£¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¹â¹»À¸Ì¼¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊµÏ¿¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
SNS¤ä¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö¼ãÇ¯ÀÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¿Æ¤È»ä¡×¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ¤¤¤é¤³(@irakoir)¤µ¤ó¡£ËÜºî¤ÏµÈÅÄ¤¤¤é¤³¤µ¤ó¤¬¹â¹»À¸¤Îº¢¤ËÉã¤¬¼ãÇ¯ÀÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¤¡¢Åö»þ¤Î¶ìÇº¤äÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿ÍýÍ³¤äÅö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÅÄ¤¤¤é¤³¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¢£¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤¿ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿
ËÜºî¡Ö¼ãÇ¯ÀÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¿Æ¤È»ä¡×¤Ï¡¢ºî¼Ô¤ÎµÈÅÄ¤¤¤é¤³¤µ¤ó¤¬¼ÂÉã¤ÎÉÂµ¤È¯³Ð¤«¤éË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î23Ç¯´Ö¤ò¼«¿È¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÏÃ¤¹¤Î¤Ï½Å¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âÆÉ¤à¤«ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤«¼«Í³¤ÎSNS¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ê¸¾Ï¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¡²è¤Ê¤é¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬´¶¤¸¤¿ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£²ð¸î¤Ë¸¥¿È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤äÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÈÅÄ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤»×¤¤¤òºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
²ÈÂ²¤ä²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ëÆ±ºî¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§µÈÅÄ¤¤¤é¤³(@irakoir)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£