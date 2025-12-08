¡Ú²òÀâ¡ÛÊäÀµÍ½»»°Æ¡¢µ¬ÌÏ¤ÈÃæ¿È¤Ë¡È¹â»Ô¥«¥é¡¼¡É¡¡¡ÖÌµÂÌÂ¿¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÌîÅÞ¤ÏÈãÈ½
8Æü¤«¤éÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊ¿ËÜÅµ¾¼µ¼Ô¤Ë¡ÖÊäÀµÍ½»»°Æ¡È¹â»Ô¥«¥é¡¼¡É¤Ï¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¡©¡¡ÌîÅÞ¡ØÈ¿ÂÐ¡Ù¤Î¥ï¥±¡×¡ÖÊäÀµ¡¦Äê¿ôºï¸º¤Ç¡È¶ÛÄ¥¤Î12·î¡É¡×¤Î3¤Ä¤Î¥®¥â¥ó¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊäÀµÍ½»»°Æ¡È¹â»Ô¥«¥é¡¼¡É¤Ï¡©
µ¬ÌÏ¤ÈÃæ¿È¤ËÊ¬¤±¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºµ¬ÌÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤¿ÊäÀµÍ½»»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤È¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ºâÀ¯»Ù½Ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¤¹ñÌ±À¸³è¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ²ñ·×¤ÎºÐ½Ð¤Ï18.3Ãû±ß¤Ç¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î13.9Ãû¤ò¤ª¤è¤½4Ãû±ß¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¯¸¢´´Éô¤Ï¡Ö¹â»Ô¥«¥é¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Í½»»¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥é¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¡ÖÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Î»Ù±ç¡×ÍèÇ¯1·î¤«¤é3·î¡¢É¸½àÅª¤Ê²ÈÄí¤Ç¤ª¤è¤½7000±ß¤Î»Ù±ç
¡Ê2¡Ë¡Ö»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¡×
¡Ê3¡Ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ä¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¡×¤Ê¤ÉÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬È¯¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤ò³È½¼
¿©ÉÊ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë²È·×»Ù±ç¡¢¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë3¤ÄÌÜ¤¬´Î¤¤¤ê¤Ç¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏÊý¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤ËÀ¯ÉÜ¤¬»Ù±ç¶â¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë·Á¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤â¤Ã¤Æ¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¡©¡¡ÌîÅÞ¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤Î¥ï¥±
ÌîÅÞ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÈÃæ¿È¤Î2ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¤¹¡£7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÇºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é8Æü¤Ç¤ª¤è¤½140Æü¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÅÞ¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞÆâ»ö¾ð¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Î¿ÊÂàÌäÂê¡¢ÁíºÛÁª¤Ê¤ÉÅÞÆâÀ¯¶É¤ÇÊª²Á¹âÂÐºö¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤¬Ãæ¿È¤Ç¤¹¡£ÌîÅÞ¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÊäÀµÍ½»»¤È¤Ï¡¢ËÜÍ½»»¤ÇÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ïº£¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞ¡×¤Ê»ö¶È¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖËÉ±ÒÈñ¡×¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÍ½»»¡×¤Ç»È¤¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â¡×¤Ê¤É¤ò¤µ¤é¤ËÍ½»»¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÌîÅÞÂ¦¡Ö³Û¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç·×¾å¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ötoo late too big¡×¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÃÙ¤¹¤®¤Æ¡¢µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡£ÌµÂÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤¬¡¢ÌîÅÞ¤Î¼ç¤ÊÈãÈ½¤Ç¤¹¡£
ÌîÅÞ¤ÎÈãÈ½¤¬ÂÅÅö¤Ê¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í½»»¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÌîÅÞ¼«ÂÎ¤Ï½©¤Ë¤ÏÊäÀµ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«ÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤â»ä¤¿¤Á¤¬Ê§¤¦ÀÇ¶â¤¬¸¶»ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢9Æü°Ê¹ß¤âµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊäÀµ¡¦Äê¿ôºï¸º¡Ö¶ÛÄ¥¤Î12·î¡×
¹ñ²ñ¤Ï8Æü¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¢¤È10Æü¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤«¤é¤¹¤ë¤È¤³¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë·è¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤«¤é¡ÖÆüÄø¤¬µç¶þ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞÆâ¤«¤éÁá¤¯¤â¡Ö¹ñ²ñ¤Î±äÄ¹¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÊäÀµÍ½»»
¡Ê2¡ËÄê¿ôºï¸º
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡ËÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ò¤á¤°¤ë¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Îµ¬À©¶¯²½
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÍ¿ÅÞÂ¦¤Ï¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤òÀ§¤¬Èó¤Ç¤âÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÎÌîÅÞÂ¦¤Ï¡Ê3¡Ë¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹¶ËÉ¤¬9Æü°Ê¹ß¡¢·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°µÄ±¡¤Ï²áÈ¾¿ô¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»²µÄ±¡¤Ï²áÈ¾¿ô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ë¡°Æ¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂ¦¶áµÄ°÷¤Ï¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Î¡Ê2¡Ë¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ì¤À¤±¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¡£²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¿ÅÞÆâ¤Ë²ò»¶¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÌîÅÞ´´Éô¤â¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î¹Í¤¨¤ÏÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Æü¤«¤é¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë»ÕÁö¤Î¹ñ²ñ¡×¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£