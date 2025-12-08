¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¤ÎÌ£¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¹¾ºê¥°¥ê¥³¤¬20ÉÊÌÜ¡¦Ìó600Ëü¸Ä¤ò¼«¼ç²ó¼ý¡¡¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é10·î¤Ë»ØÅ¦¡¡¡È¹á¿ÉÎÁ¤Î¹á¤ê¡É°Ü¤Ã¤¿¤«
¹¾ºê¥°¥ê¥³¤¬¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Ê¤É20ÉÊÌÜ¡¢¤ª¤è¤½600Ëü¸Ä¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é10·îÃæ½Ü¡¢¡Ö¡ØÅß¤Î¤¯¤Á¤É¤±¥Ý¥Ã¥¡¼¡Ù¤ÎÌ£¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ØÅ¦¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¤Î¼ç¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ªÆ¦¤¬ËÜÍèÃÖ¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹á¿ÉÎÁ¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¤³¤Î¹á¿ÉÎÁ¤Î¹á¤ê¤¬¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í·ò¹¯¤Ë´Ø¤ï¤ëÈï³²Êó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³¤ÏËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Ê¤É20ÉÊÌÜ¡¢¤ª¤è¤½600Ëü¸Ä¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
