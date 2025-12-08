¡È¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤ÎÂçËâ¿À¡É¤¬¶ÛµÞÈÂÁ÷¡¡²áµî¤Ë¤Ï¾®Ç¾¹¼ºÉ¤â¡Ö²óÉü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×ÃæÀîæÆ»Ò¤â¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡12·î7Æü16»þ58Ê¬¡¢ÆÃ»£¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤ò¿ôÂ¿¤¯²Î¾§¤·¡¢¡È¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤ÎÂçËâ¿À¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¡¢µÜÆâ¥¿¥«¥æ¥¤Î»öÌ³¶É¸ø¼°X¤¬¶Ã¤¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÅê²¼¤·¤¿¡£
¡Ô¡Ú¶ÛµÞ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛËÜÆü³«ºÅ¤Î¡ÖµÜÆâ¥¿¥«¥æ¥LIVE2025 ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Áå«Î¹ÈÖ³°ÊÔ¡Á¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢µÜÆâ¥¿¥«¥æ¥¤¬²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢µÞ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡Æ±Æü18»þ¤«¤é°¤º´¥öÃ«¥í¥Õ¥È¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µÇÐÍ¥¤Ç¡ØÆÃ·Ù¥¦¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡Ù¤Ë¼ç±é¤·¤¿»³²¼Í¥¡¢Æ±¤¸¤¯¸µÇÐÍ¥¤Ç¡ØÆÃµß»ØÎá¥½¥ë¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ù¤Ë¼ç±é¤·¤¿Ãæ»³¹¬°ì¤È¶¦±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÜÆâ¤µ¤ó¤Ï1981Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØWHY¡Ù¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â2Ç¯¤Ç²ò»¶¡£1984Ç¯¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º8ºîÌÜ¡ØÄ¶ÅÅ»Ò¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø±§Ãè·º»ö¥·¥ã¥¤¥À¡¼¡Ù¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK RX¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÆÃ»£ÈÖÁÈ¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£ÆÃ¤Ë¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Ý¥ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤ï¤ì¤ë1990Ç¯¤Î¡ØÆÃ·Ù¥¦¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡Ù¡¢1991Ç¯¤Î¡ØÆÃµß»ØÎá¥½¥ë¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ù¡¢1992Ç¯¤Î¡ØÆÃÁÜ¥¨¥¯¥·¡¼¥É¥é¥Õ¥È¡Ù¤Ç¤ÏÏ¢Â³¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥½¥ó¤Ç¤â¡Ø¥Ó¥Ç¥ªÀï»Î¥ì¥¶¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ä¡Ø¶ä²ç -Î®¤ìÀ± ¶ä-¡Ù¤Ê¤É°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2003Ç¯¤Ë¤ÏµÞÀç¹±ê¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¾®Ç¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖµÜÆâ¤µ¤ó¤Ï2011Ç¯12·î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ËÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¤á¤Þ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¸¡ººÆþ±¡¡£ÍâÇ¯1·î7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç
¡Ô¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ÊÁ°¤Ë¡Ø¾®Ç¾¹¼ºÉ¡Ù¤ò¤ª¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£º£¤Î¤á¤Þ¤¤¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤Þ¤¿¾®Ç¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢¸¡ºº¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂç»ö¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÆþ±¡¡£Âà±¡¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯Ëö¤À¤Ã¤¿¡Õ
¡¡¤È¡¢²áµî¤Î¾®Ç¾¹¼ºÉ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï
¡Ô·Ú¤¤¹¼ºÉ¤Ç¸å°ä¾É¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¹¼ºÉ¤È¤¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤¤¿¤é¡¢¥ß¥¹¥Á¥ë¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤¬¾®Ç¾¹¼ºÉ¤Ç²¿¥õ·î¤«µÙ¤ó¤À¤È¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Ã¤¿¡£º£¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¡£¼¡¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤¤ÏÂç¾æÉ×¡ª¡Õ
¡¡¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¤½¤Î¸å¤â¸µµ¤¤Ê²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¸µµ¤¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë70ºÐ¤È¹âÎð¤Î¤¿¤á¡¢ÆÍÁ³¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ»ß¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÆ°ÍÉ¡£¥¢¥Ë¥½¥ó¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¸òÎ®¤Î¿¼¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ô¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¡¢²óÉü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¡¢¡ª¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢12·î8Æü10»þ27Ê¬¤Ë»öÌ³¶É¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¡Ô¡Ú¸æÎé¤ÈÊó¹ð¡ÛºòÆü¤Ï³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ì»þ¤Ï¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿ÍÆÂÖ¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢º£¤Ï²óÉü¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´¤Ç¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï
¡ÔµÜÆâ¥¿¥«¥æ¥¤µ¤óÅÝ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀè¤º¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ºÇ¶á¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÈè¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Õ
¡ÔµÜÆâ¥¿¥«¥æ¥¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤ä¤é¸æ²óÉü¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ö¡¡¶úÅÄ¤µ¤ó¤ËµÜÆâ¤µ¤ó¡Ä»ä¤ÎÀÎ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤ª¸µµ¤¤Ç¡ª¡Õ
¡¡¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¸å°ä¾É¤Ê¤É¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢X¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤â¡ÔÇ¾¹¼ºÉ¤Î¸å°ä¾É¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÍ¦µ¤¤ÈÉé¤±¤Ê¤¤¿´¤ÇÄ©¤à¡Õ¡Ôº²¤Î²Î¤ò¿´¤ò¹þ¤á²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥£¥Ê¡¼¡Õ¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µÜÆâ¤µ¤ó¤ÏÉ¬¤ºÉü³è¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¸µµ¤¤ÊÀ¼¤Ç¤ÎÂà±¡Êó¹ð¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£