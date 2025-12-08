Photo: 納富廉邦

「kizik」（キジック）というアメリカはユタ州発のブランドは、ハンズフリーシューズの専門ブランド。男性用、女性用、子ども用にデザイン・バリエーションも豊富なのだけど、その全部がハンズフリーシューズだ。

しかも、かかとを踏みつぶして履くと、自動的にかかとが持ち上がって装着完了という変わり種。

なかでもメンズのローカットブール「Men's Juno 2 Low」（税込25,850円）と、ウィメンズのフルーカバーブーツ「Women's Juno 2 High」（税込30,800円）は、立ったままでもストレスなく履けてしまうので、ほかの靴が履けなくなってしまった。

かかとを踏むとスルッと履けるハンズフリーシューズ

Photo: 納富廉邦

私は夏頃から、そのKizikの「Athens 2」という靴を愛用していて、ほとんどサンダルのように簡単に脱ぎ履きできるのに慣れてしまい、ほかの靴が履けないほど。しっかり紐を結んで、足にフィットさせた状態で、秒で履けるのはかかとをまったく気にせず履けるから。

「靴のかかとを踏むな」と怒られていた子ども時代の私に教えたいあげたい快適さなのだ。

ハンズフリーのブーツというのはどんなものだろう

Photo: 納富廉邦

で、その「Kizik」にブーツがラインアップされた。「かかとを踏む」のがポイントなのに「ブーツ？」と思った私は、さっそく試したのだけど、さらにビックリしたのは、女性用にはふくらはぎくらいまであるフルカバーのブーツまであるのだ。

ということで、私は「Men's Juno 2 Low」というローカットのブーツを、妻には「Women's Juno 2 High」というフルカバーのブーツを購入した。

このところ履いているのだけど、なんというか不思議な感覚。簡単に言えば、足首から上とかかと部分がパーツとして分かれていて、足を差し込んだあと、かかとに当たる部分を踏んづけると、そのままスポッと履ける。そして、当たり前だけど、ブーツはあったかい。こんなに楽に脱ぎ履きできるなら、この冬はこれでイケる。

ハイカットブーツも座らず履けるハンズフリー

Photo: 納富廉邦

フルカバーのハイカット・ブーツを使っている妻に聞くと、「足首を覆っている部分の前面がしっかり立つようになっているから、足を差し込みやすく、そのままかかとを踏めば履けるから、確かに立ったまま履ける」とのことだった。ただ、「脱ぐときに靴下が脱げやすい」と言っていたが、これは逆に言えば、立ったまま脱げちゃうということだし、それだけ足にフィットしているということでもある。

この高さのブーツを立ったまま脱ぎ履きできるというのは、外出時の選択肢が増えると妻は言う。それはよかった。買った甲斐がありました。