ÊÝ¸î¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Þ¥Þ¤ò°Ò³Å¤·Â³¤±¤¿»ÒÇ¡Ä£µÆü¸å¤Ë¸«¤»¤¿¡Ø´¶Æ°¤Î¸÷·Ê¡Ù¤¬46ËüºÆÀ¸¡ÖÍ¥¤·¤¤ÌÜ¤Ë¡×¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
³°¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ÒÇ¤µ¤ó¡£ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡Ö¥·¥ãー¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÒÇ¤µ¤ó¤¬¡¢5ÆüÌÜ¤Ë¸«¤»¤¿»Ñ¤Ë´¶Æ°¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç46.5Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤¢¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤ÏÄÌ¤¸¹ç¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿´¤È¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÊÝ¸î¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Þ¥Þ¤ò°Ò³Å¤·Â³¤±¤¿»ÒÇ¡Ä£µÆü¸å¤Ë¸«¤»¤¿¡Ø´¶Æ°¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î»ÒÇ¤òÊÝ¸î
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤ï¤µ¤Ó¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÒÇ¤µ¤ó¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤«¤é5ÆüÌÜ¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£³¤±è¤¤¤Î´ßÊÉ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ÒÇ¤µ¤ó¡£¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÇ¤ä·»ÄïÇ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢»ÒÇ¤µ¤ó¤ÏËèÆü¡Ö¥·¥ãー¡×¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ò°Ò³Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£³°¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»ÒÇ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ãー¡×¤Ï¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¡£´í¸±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¿´¤ò³«¤¤¤¿´ñÀ×¤Î½Ö´Ö
ÊÝ¸î¤«¤é5ÆüÌÜ¡¢»ÒÇ¤µ¤ó¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤«¤é¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥·¥ãー¡×¤È°Ò³Å¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥ãー¡¢¥·¥ãー¡¢¥·¥ãー¡×¤È²¿ÅÙ¤â°Ò³Å¤¹¤ë»ÒÇ¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥·¥ãー¡×¤ò¤¹¤ë»ÒÇ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ò»Ø¤ÇÉï¤Ç¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³ú¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ò³Ð¸ç¤Ç¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤Î¤À¤½¤¦¡£
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ»ÒÇ¤µ¤ó¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤Ê¤ó¤È»ÒÇ¤µ¤ó¤¬¼«¤éÆ¬¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¥Ë¥ã¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦»ÒÇ¤µ¤ó¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¼ó¤ä¤¢¤´¤òÉï¤Ç¤ë¤Î¤â¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ÒÇ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¿´¤ò³«¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¤Î»Ï¤Þ¤ê
¤¢¤´¤òÉï¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ÒÇ¤µ¤ó¤¬¤¸¤Ã¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¿®¤¸¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·òµ¤¤Ê´ãº¹¤·¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢»ÒÇ¤µ¤ó¤¬¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î»Ø¤òÎ¾¼ê¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥°ー¥Ñー¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¥°ー¥Ñー¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ÒÇ¤µ¤ó¤Ï¥¸¥Ã¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¡Ö¥·¥ãー¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´Å¤¨¤Æ¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç²æ¤¬Ç¤òÉï¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡Ä¡©´Å¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¡Ä¡©¤Ã¤ÆÌÜ¤¬ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¹¬¤»¤Ë°é¤Á¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤ï¤µ¤Ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿»ÒÇ¤µ¤ó¤ÈÀèÇÚÇ¤µ¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤Æü¾ï¤Î»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤ï¤µ¤Ó¡Ù¤µ¤Þ
¼¹É®¡§kokiri
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£