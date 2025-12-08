¤ª¤·¤ã¸«¤¨ÁÀ¤¦¤Ê¤é¡È¥°¥ìー¿§¡É¡ª¡ÚGU¡Û40¡¦50Âå¤Î¹¤È´¤±♡¡Ö¥µ¥Þ¸«¤¨¥³ー¥Ç½Ñ¡×
¥Àー¥¯¥«¥éー¤òÁª¤Ó¤¬¤Á¤Ê½©Åß¥·ー¥º¥ó¡£Âç¿ÍÀ¤Âå¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡Ö¥°¥ìー¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Íê¤ì¤ë¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥°¥ìー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥³ー¥Ç¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª ¥µ¥Þ¸«¤¨¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ½©Åß¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¶ßÉÕ¤¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¤¤¤¤¿¥³ー¥Ç¤â¾åÉÊ¤Ë
¡ÚGU¡Û¡Ö2¥Ôー¥¹¥Ë¥Ã¥È¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹ by rokh¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¶ßÉÕ¤¥Ë¥Ã¥È¤È¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥¢¥¸ー¥ó¥º¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤¬º£Ç¯¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡£¥°¥ìー ¡ß ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥«¥éー¥³ー¥Ç¤Ë¤Ï¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¥·¥ë¥Ðー¤Î¥·¥åー¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¨¥Ã¥¸¤ò¤¤«¤»¤Æ¡£¾åÉÊ¤Ê¶ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥âー¥É¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Öー¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÃå¤ë¤Î¤âÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
¾åµé¼Ô¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¥³ー¥Ç¤ò
¡ÚGU¡Û¡Ö¥½¥Õ¥È¥·¥¢ー¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯T¡ÊÄ¹Âµ¡Ë¡×\990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥°¥ìーT¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÆ©¤±´¶¤¬¤¢¤ê¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤¬³ð¤¦¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤ÈGOOD¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ù¥í¥¢¥¹¥«ー¥È¤È¤¤¤¦¤«¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ËÂç¿Í¤ÊÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥ìー¤Ê¤é¡¢º£µ¨ÃíÌÜ¥«¥éー¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Öー¥Ä¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÄù¤á¤ì¤Ð¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¥³ー¥Ç¤Ë¡£¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¥Ù¥í¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ÛÁÇºà¥³ー¥Ç¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬´°À®¡£
¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¥ªー¥ë¥°¥ìー¥³ー¥Ç
¡ÚGU¡Û¡Ö¥³ー¥¸ー¥á¥ë¥È¥ó¥Ð¥ë¥Þ¥«ー¥ó¥³ー¥È¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡Ö¥¦¥©ー¥à¥ê¥Ö¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯T¡ÊÄ¹Âµ¡Ë¡×\1,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡Ö¥Ø¥ê¥ó¥Üー¥ó¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ªー¥ë¥°¥ìー¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê°õ¾Ý¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿Ã¼Àµ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥Ø¥ê¥ó¥Üー¥óÊÁ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ì¤¤¤á¤Ê°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÂç¤Ö¤ê¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î½÷À¤é¤·¤µ¤ò¥ª¥ó¡£¥³ー¥Ç¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤¦¤Þ¤ì¡¢Åß¤Î¥Û¥ê¥Çー¥àー¥É¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
¥é¥Õ¤Ê¥°¥ìー¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ø¥Óー¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¡×\2,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥¹¥«ー¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤äµÙÆü¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥°¥ìー¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈÁÇºà¤â¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤é¤¤Á¤ó¤È¥³ー¥Ç¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ä¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ç¤Ï¡¢Â¤â¤È¤Ë¤«¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÅÔ²ñÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ½Ü¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Momo.S