ÏÓÎ©¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ØÂÎ¤Î²¼¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Ç¡Ù¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë±þ±ç¡Ù¤¬148ËüºÆÀ¸¡Ö¤ª¤â¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ë£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÎÏÈ´¤±¤½¤¦£÷¡×
ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Î²¼¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Ç¤µ¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡©¤Þ¤ë¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤Î¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤Èµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤ÇºÆÀ¸¿ô148Ëü²ó¤òÆÍÇË¡ª¡Ö¥«¥¦¥ó¥È·¸¤Ç¤¹¤Íw¡×¡Ö¤¨¤°²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¶Ú¥È¥ì´èÄ¥¤ì¤ë¤ä¤ó¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÏÓÎ©¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ØÂÎ¤Î²¼¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Ç¡Ù¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë±þ±ç¡Ù¡Û
ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤¹¤ëÂÎ¤Î²¼¤Ë¡Ä
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÇò½Õ¸×¡Ê@airiiin16¡Ë¡×¤Ï¡¢¤ï¤ó¤³¤È2É¤¤ÎÇ¡Ö¸×µÈ¡×¤¯¤ó¤È¡Ö¥Ï¥ë¡×¤Á¤ã¤ó¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹ÍÍ»Ò¤¬Æü¡¹Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸×µÈ¤¯¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´Ö¶á¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä
¤Ê¤ó¤ÈÂÎ¤Î²¼¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò£±²ó¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥Ë¥ã¥¡¡×¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤«¡ª
ÂÎ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¥Ë¥ã¥¡¡×¤È¥«¥¦¥ó¥È¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
²ó¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¥Ë¥ã¥ó¥È¥ìー¥Êー
¤½¤Î¸å¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥Ë¥ã¥¡¡×¤È¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ±þ±ç¤â´Þ¤à¤è¤¦¤ÊÌÄ¤À¼¤ò½Ð¤¹¸×µÈ¥È¥ìー¥Êー¡£
»þ¡¹¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤´°¦ÕÈ♡¥Ë¥ã¥ó¥È¥ìー¥Êー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¶Ú¥È¥ì¤ò´èÄ¥¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ä¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤éË°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¯¤·ÂÎÀª¤òÊø¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡¢µ¤Ê¬²°¤Ê¸×µÈ¥È¥ìー¥Êー¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª
²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥È¥ìー¥Êー¤Ë¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
µ¤Ê¬²°¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤¬¤Þ¤¿²Ä°¦¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸×µÈ¥È¥ìー¥Êー¤Ë¤è¤ë¥Ë¥ã¥ó¥È¥ìÅê¹Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÎº¤Ë♡
Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç148Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥¦¥ó¥È·¸¤Ç¤¹¤Íw¡×¡Ö¤¨¤°²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¶Ú¥È¥ì´èÄ¥¤ì¤ë¤ä¤ó¡Ä¡×¡Ö¼ç¤µ¤ó¤½¤³ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿"»ä¤â¥Ë¥ã¥ó¥È¥ì¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡ª"¤È¤¤¤¦À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÇò½Õ¸×¡×¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¸×µÈ¤¯¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Ç¤Î¥Ï¥ë¤Á¤ã¤ó¤ä¤ï¤ó¤³¤Î¤·¤í¤ß¤Á¤ã¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤¹Èà¤é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¤¼¤Ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¸×µÈ¤¯¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§ TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÇò½Õ¸×¡Ê@airiiin16¡Ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤·¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£