¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Üー¥«¥ë¤¬ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ç»Í»è´°Á´¤Þ¤Ò¡¡¥É¥é¥à¤âÃ¦Âà¤ÎµÞÊó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¨¤Ã¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BARBEE BOYS(¥Ðー¥Óー¥Üー¥¤¥º)¤Î¥Üー¥«¥ë¡¦KONTA¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£»ö¸Î¤Ë¤è¤ê»Í»è¤¬´°Á´¤Þ¤Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÍÁ³¤Î¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÃÎ¤é¤»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Îº¤ÏÇ¤â¹¤¬¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö²áÆü¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é¡ØÌ¿¤Ï±Ê¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿!¡Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Í»è¤Ï´°Á´Ëãáã¡£¸ª¤«¤é¾å¤·¤«»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¡¤¿¤À¤ÎË¹»Ò³Ý¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤Æ±´¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¡ØBARBEE BOYS 4 PEACE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤³¤½¿á¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤ì¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤â¤Ã¤«Ï£À®¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤â¤³¤ÎÆü¡¢¥É¥é¥à¤Î¾®¾Â½ÓÌÀ¤¬Í¦Âà¤·¡¢KONTA¤È°É»Ò¡¢¤¤¤Þ¤ß¤Á¤È¤â¤¿¤«¡¢ENRIQUE¤Î4¿Í¤Ç¡ÖBARBEE BOYS 4 PEACE¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡ÖBARBEE BOYS¤Ï¡¢¡ØBARBEE BOYS 4 PEACE¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¾®¾Â½ÓÌÀ(Dr)¤ÏÀè¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÍ¦Âà¡£KONTA(Vo.&SAX)¤ÏÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ç¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎºÆµ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡ØBARBEE BOYS 4 PEACE¡Ù¤Ï¡¢KONTA¡¢°É»Ò¡¢¤¤¤Þ¤ß¤Á¤È¤â¤¿¤«¡¢ENRIQUE¤Î4Ì¾¤Ë¤è¤ê¡¢BARBEE BOYS¤Î³Ú¶Ê¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤À¡£¤É¤¦¤«¡¢Â³Êó¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡BARBEE BOYS¤Ï1984Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£KONTA¤È°É»Ò¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤Ç¡Ö½÷¤®¤Ä¤Í on the Run¡×¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¡£²ò»¶¡¢ºÆ·ëÀ®¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥ì¥¤¥¶ー¥é¥â¥óRG¤ÈÄØµ´ÅÛ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤âÍÌ¾¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¿¤¬½õ¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤«¤´ÌµÍý¤Ï¤Ê¤µ¤é¤Ì¤è¤¦¡Ä¡£µ®Êý¤Î²ÎÀ¼¤¬¤Þ¤¿Ä°¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥³¥¤¥½¤µ¤ó¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥¿¤µ¤ó¤ÎÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã¥³¥¤¥½¤µ¤ó¡¢¼ä¤·¤¤ KONTA¤µ¤ó¡¢¡¢Âç¾æÉ×?¡×¡ÖÆ¬¤¬º®Íð¡×¤Ê¤É¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
