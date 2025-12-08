ÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¤Î»þ´Ö¤òÄó¶¡¡ªNazuna¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÂÎ¸³¡×
Nazuna¤¬¡¢Ä®²ÈÎ¹´Û¤òÅ¸³«¤¹¤ëµþÅÔ¤ª¤è¤ÓÈ¢º¬¤Î»ÜÀß¤Ë¤Æ¡¢½ÉÇñ¼Ô¸þ¤±¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÂÎ¸³¡×¤ò³«ºÅ¡£
2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)¤«¤é25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÄó¶¡¤äÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤Þ¤ÁÊâ¤´ë²è¤òÄÌ¤¸¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¤Î»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)
ÂÐ¾Ý»ÜÀß¡§Nazuna µþÅÔ ¸æ½ê¡¿Æó¾ò¾ë¡¿ÄØÄÌ¡¿ÅìËÜ´ê»û¡¿È¢º¬ µÜ¥Î²¼
¡ÖNazuna¤ËÇñ¤Þ¤ë¤È¡¢¤Þ¤Á¤¬¾¯¤·Í¥¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ë²è¡£
µþÅÔ¡¦È¢º¬¤Î¤Þ¤Á¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿´²¹¤Þ¤ë¥®¥Õ¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê½É¤Ç²á¤´¤¹¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥µ¥Ñ¥ó ¥É ¥Î¥¨¥ë¡×
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦À¾±àÀ¿°ìÏº»á¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥µ¥Ñ¥ó ¥É ¥Î¥¨¥ë¡×¡£
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤È¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°ì¸ý¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë±é½Ð¤Ç¡¢ÅþÃåÄ¾¸å¤«¤é¤È¤¤á¤¯»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÁÊâ¤·¿¥®¥Õ¥ÈÂÎ¸³
½ÉÇñ¼Ô¤¬¶¨»¿Å¹ÊÞ¤òË¬¤ì¡¢ÆÃÊÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾®¤µ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë´ë²è¡£
µþÅÔ¤Î¡Ö¤¤¤Ê¤ê¤äÁíËÜÅ¹¡×¤ä¡ÖÄá²°µÈ¿®¡×¡¢È¢º¬¤Î¡ÖÎë×¢¤«¤Þ¤Ü¤³¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¾Å¹¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹Àè¤Î¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¥²¥¹¥È¤ò´¿·Þ¤·¡¢²¹¤«¤Ê¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý»ÜÀß¤ÈNazuna¤ÎÌ¥ÎÏ
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É·ÇºÜ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡ÖNazuna µþÅÔ Æó¾ò¾ë¡×¤ä¡ÖNazuna µþÅÔ ¸æ½ê¡×¡¢2025Ç¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¡ÖNazuna È¢º¬ µÜ¥Î²¼¡×¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¡£
Îò»Ë¤¢¤ë·úÊª¤äÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¹âµé´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÂÚºß¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¤Åß¤ÎµþÅÔ¤äÈ¢º¬¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÎ¹¤ò¡¢¤è¤êË¤«¤ËºÌ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Nazuna¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÂÎ¸³¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
