·²ÇÏ¸©ÉÙ²¬»Ô¤ÎÌ¯µÁ»³¤Ç»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢10»þ´Ö°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤â±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È8Æü¸áÁ°9»þÁ°¡¢ÉÙ²¬»Ô¤ÎÌ¯µÁ»³¤ÇÅÐ»³µÒ¤«¤é²Ð»ö¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸Ï¤ìÁð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¥±¥¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Ï¤ª¤é¤ºÌ±²È¤Ø¤ÎÈï³²¤Î²ÄÇ½À¤âÄã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢10»þ´Ö¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÃÏ¾å¤«¤é¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÆüË×¤Î¤¿¤á8Æü¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤Ï½ªÎ»¤·¡¢9ÆüÄ«¤«¤é¾Ã²Ð³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬ÅÐ»³Æ»¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Î°ìÉô¤ËÃí°Õ´µ¯¤Î´ÇÈÄ¤ò¤¿¤ÆÆþ»³µ¬À©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·²ÇÏ¸©¤Ï¸á¸å6»þÈ¾¡¢¼«±ÒÂâ¤ËºÒ³²ÇÉ¸¯Í×ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£