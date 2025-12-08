»³Î¤Î¼ÂÀ¡ØDayDay.¡Ù¤¢¤¹¤âµÙ±é¡¡ÂåÂÇ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÅìÌî¹¬¼£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°9¡§00¡Ë¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ±é¡£¤¢¤¹9Æü¤Ï¡¢ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬ÂåÂÇMC¤òÌ³¤á¤ë¡£8Æü¡¢ÈÖÁÈX¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡¢´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¤¥é¥Ö¥é¥Ö¡ªÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»³¤Á¤ã¤ó¡õÁó°æÍ¥
¡¡»³Î¤¤Ï8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ±é¡£»Ê²ñ¤ÎÉðÅÄ¿¿°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê58¡Ë¤¬ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï»³Î¤¤µ¤ó¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤é¡Ä¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤Ï1977Ç¯4·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£AB·¿¡£µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£1999Ç¯¡¢NSCÂçºå22´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþÌç¡£03Ç¯6·î¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¡ÊËÜÌ¾¡§»³ºêÀÅÂå¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ò·ëÀ®¡£2023Ç¯4·î¤è¤ê¡¢¡ØDayDay.¡ÙMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£19Ç¯6·î¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁó°æÍ¥¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡¡ØDayDay.¡Ù¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Í¥¿¤ò´Ý¤´¤È¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¤½¤Î¥Í¥¿¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤Î¤¤¤¤¿¡È¥È¡¼¥¯¸¼Ô¡É¤¿¤Á¤¬¡¢ËèÄ«¤òÌÀ¤ë¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ëÁÖ²÷¡¦¾ðÊó¥¨¥ó¥¿¥á¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡¢´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¤¥é¥Ö¥é¥Ö¡ªÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»³¤Á¤ã¤ó¡õÁó°æÍ¥
¡¡»³Î¤¤Ï8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ±é¡£»Ê²ñ¤ÎÉðÅÄ¿¿°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê58¡Ë¤¬ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï»³Î¤¤µ¤ó¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤é¡Ä¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØDayDay.¡Ù¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Í¥¿¤ò´Ý¤´¤È¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¤½¤Î¥Í¥¿¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤Î¤¤¤¤¿¡È¥È¡¼¥¯¸¼Ô¡É¤¿¤Á¤¬¡¢ËèÄ«¤òÌÀ¤ë¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ëÁÖ²÷¡¦¾ðÊó¥¨¥ó¥¿¥á¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¡£